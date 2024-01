Sulle ceneri dell'ex Grosoli e contro il degrado, ecco una cittadella di qualità

Continuano i lavori della riqualificazione dell’area di 104 mila metri quadrati dove un tempo sorgevano gli stabilimenti appartenuti alla Grosoli Carni, industria di macellazione molto nota, chiusi definitivamente nel 1994. Gli interventi in corso non sono visibili perché si tratta della realizzazione di tutta la rete dei sottoservizi, necessari per poter poi dare il via alle costruzioni.

La spiegazione

«Le ruspe non hanno mai smesso di lavorare e gli interventi fatti sono moltissimi e fondamentali – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Devis Vigolo - agli occhi queste opere sfuggono e possono sembrare insignificanti perché non si vedono, eppure sono tra le più importanti quando si avvia un cantiere. Sono in corso i lavori di demolizione dei marciapiedi in Via Ugo La Malfa, che lasceranno spazio al verde che arriverà a bordo strada. I nuovi camminamenti saranno protetti all’interno delle nuove piazze comunali».

L'inizio ufficiale

La posa della prima pietra del cantiere è stata lo scorso 20 maggio dando così il via all’imponente intervento di riqualificazione urbana che interesserà un'area di 94mila metri quadrati che da quasi trent'anni attendeva di essere restituita alla comunità. Il nuovo quartiere Grosoli offrirà un grande parco con percorsi ciclopedonali e aree attrezzate per le attività sportive all’aria aperta, una piazza, un laghetto, aree giochi per bambini, un supermercato, un bar con ampio plateatico e un nuovo quartiere residenziale a basso impatto ambientale, dotato di grandi terrazze e spazi verdi comuni. Il progetto, che porta la firma dell'architetto Matteo Grassi, è frutto di un accordo tra l'amministrazione comunale e Alì, proprietaria delle aree, e prevede oltre 19mila metri quadrati destinati ad aree verdi. Il complesso residenziale di pregio che accoglierà una cinquantina di moderni appartamenti di ampie metrature, dotati di grandi terrazze affacciate sul verde e progettati secondo i più recenti standard della bioedilizia, del risparmio energetico e della sostenibilità.

Il commento del sindaco

«Dopo la giornata inaugurale con la cerimonia della posa della prima pietra – aggiunge il sindaco Marco Schiesaro – ora si prosegue con la riqualificazione dell’area che per decenni è stata segnata dal degrado e dall’abbandono. Grazie a quest’opera imponente vedremo quel buco riempirsi e prendere vita, fino a diventare il cuore di una Cadoneghe nuova. Il nuovo quartiere Grosoli sarà un modello di vivibilità e sostenibilità ambientale: avremo tempo per scoprire, giorno dopo giorno, le qualità

di un progetto atteso da tre decenni, che farà parte per sempre della vita dei nostri figli e dei nostri nipoti. I prossimi mesi saranno un periodo emozionante, che vedrà protagoniste le nostre imprese, i nostri lavoratori e tutta la cittadinanza di Cadoneghe: una comunità orgogliosa che ha saputo reagire con coraggio alle difficoltà degli ultimi anni, rimboccandosi le maniche e guardando con fiducia al futuro».