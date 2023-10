Luigi Sposato si dimette: «La vicenda velox non c'entra»

Luigi Sposato, titolare di Eurointerim, agenzia per il lavoro con 42 filiali in tutta Italia, non è più assessore del comune di Cadoneghe. Ieri 5 ottobre ha rassegnato le dimissioni dal suo ruolo di assessore esterno al Bilancio. Chiaro il suo messaggio: «Si tratta di una decisione legata esclusivamente a miei problemi professionali, la vicenda autovelox non ha influito assolutamente. Ci tengo a fare questa precisazione per evitare che possano emergere equivoci». Di fatto l'ormai ex scudiero del sindaco Marco Schiesaro non è più in grado di seguire con passione e attenzione le vicende comunali, a fronte di un lavoro che lo investe di grosse responsabilità con trasferte all'estero e impegni continui che non gli permettono più di seguire Cadoneghe con l'attenzione che merita.

Il futuro

Il sindaco Marco Schiesaro appreso della scelta di Sposato avvierà in tempi rapidi le consultazioni per trovare una persona in grado di sostituire Sposato nelle importanti deleghe che stava seguendo. Così come fatto dall'ex assessore anche il primo cittadino ha voluto fin da subito escludere legami tra questa scelta di Sposato e l'annosa vicenda dei velox che da inizio estate sta tenendo con il fiato sospeso tutta la comunità di Cadoneghe. Chiaro che, dopo quattro anni di mandato caratterizzato da eccellenti risultati amministrativi, Schiesaro si trova ad affrontare un momento più che mai delicato. Ai suoi fedelissimi ha assicurato che darà il massimo per rendere Cadoneghe un paese ancora migliore.