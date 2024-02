Autovelox Cadoneghe: «Multe annullate? Non per tutti. Ancora in attesa di risposte»

Si chiama Silvia ed una pendolare che percorre la strada 307 Padova-Camposampiero due volte al giorno per andare a lavorare. E' una delle cosiddette multate di Cadoneghe, che ha deciso di passare al contrattacco rispetto a una situazione che non si sblocca. Ha chiesto il 4 dicembre scorso, dopo l'annuncio che tutte le multe sarebbero state annullate il parere "pro veritate" comunicato dall'avvocato Greco, ordinario dell'Università chiamato dal Comune per dipanare questa matassa, sul quale basa l'annullamento da parte del Comune di tutte le multe. La risposta ottenuta dal segretario comunale è stato il diniego del parere richiesto e quindi del documento, in quanto il tutto è "sotto segreto investigativo". Essendo però un parere amministrativo è ininfluente rispetto alle indagini che comunque ormai sono concluse. Inoltre le è stato detto che non sussiste un interesse diretto, nonostante lei abbia ricevuto 21 multe. Per questa sera è anche previsto il consiglio comunale e sembrerebbe che molte delle persone che hanno ricevuto le multe abbiano deciso di presenziare.

Racconta Silvia: «In un mese scarso, ho collezionato 21 multe su questa strada, per la maggior parte con la maggiorazione notturna (1/3 in più della sanzione ordinaria), dal momento che vado a lavoro la mattina alle 6.00 e la maggiorazione scatta dalle 22.00 di sera alle 7.00 del giorno seguente. Ho pagato le prime multe, poi ho pagato un avvocato per fare ricorso per le altre, ora aspetto l’annullamento dei punti decurtati dalla patente e la refusione delle somme pagate. La prima multa l’ho presa in data 24 giugno 2023, appena entrati in funzione i multavelox, mi è stata però notificata il 29 luglio 2023. Le altre 20 sanzioni le ho collezionate proprio in questo lasso di tempo. Viene detto che i multavelox dovrebbero tutelare le persone e non lasciarle senza stipendio per mesi. Ci sono comuni che, in una vera ottica di prevenzione, hanno il rilevatore di velocità in funzione e ti mandano l’informazione chiara che stai superando i limiti previsti senza però rubarti “la vita per più di un mese”. L’amministrazione di Cadoneghe poteva perseguire proprio la strada della segnalazione prima di incominciare a tartassare le tasche degli automobilisti».

«Le decine di migliaia di multe evidenziano che forse meritava una qualche informazione preventiva e un buon periodo di rodaggio prima di accendere queste macchine “ruba futuro”. Ma dicono che l’intento di chi installa questi autovelox è di tutelare la gente, garantire la sicurezza stradale, ma sicuramente, attivati così, non hanno di certo preservato le persone dallo sconforto, dalla depressione e dalla sensazione di impotenza. In questi lunghi 8 mesi, ho visto l’amministrazione di Cadoneghe installare cartelli a ripetizione, evidenti segnali stradali luminosi di avviso della presenza di autovelox in funzione, tutto però dopo i primi due mesi di funzionamento. Ho vissuto un teatrino triste, uno scarica-barile e un vittimismo continuo in primis della prima figura istituzionale dell’Amministrazione: il Sindaco», fa notare Silvia.

«Ci siamo trovati di fronte ad un’Amministrazione Comunale che non comunicava con delibere o determine ma per post su Facebook e conferenze stampa, modalità singolari che possono far trasparire fumose “verità”. Ci è stato chiesto di compilare un foglio, complicato e denso di termini e opzioni selezionabili la cui utilità è nota probabilmente solo a chi l’ha pensato. Manca per esempio nel caso si richieda la refusione delle ammende pagate l’iban per l’accredito. Una dimenticanza? Dove me li manderebbero i soldi che ho pagato. Per posta con un piccione? E a quale indirizzo? Alla fine, dopo tutto questo tribolare, mi sarebbe piaciuto semplicemente sapere perché le mie 21 multe sarebbero state dichiarate illegittime. Uso il condizionale, perché nessun atto formale, ad oggi, lo sancisce. Solo una conferenza stampa del Sindaco, passata su qualche social, e ultimamente qualche determina che annulla 16.000 multe mai notificate, non il mio caso. Il 4 dicembre 2023 avevo fatto richiesta di accesso agli atti, per avere quel famoso parere “pro veritate” dell’avv. Greco che secondo il Sindaco annullerebbe tutte le multe indistintamente, mi è stata rigettata la richiesta con le seguenti motivazioni: 1) perché l’atto sarebbe coperto da segreto istruttorio (ma se è un parere amministrativo per di più pagato con soldi pubblici?!?), 2) perché non ho interesse diretto (ma se mi sono state notificate 21 multe, chi avrebbe l’interesse diretto?!?). Eh sì...di questo triste teatrino, mio malgrado, sono e continuerò ad esserne parte. Quindi continuo ad agire, come se seguissi un copione ben scritto per una commedia tragicomica, e ad inseguire la speranza di ricevere trasparenti risposte, per questo ho rifatto l’accesso agli atti e aspetto la prossima burocratica risposta».