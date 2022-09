Cadoneghe, dal Pnrr arrivano 1,5 milioni per il primo asilo montessoriano

Il Comune di Cadoneghe è risultato assegnatario di 1.590.000 euro destinati alla costruzione di scuole dell’Infanzia e di asili nido, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e di resilienza. Saranno destinati alla costruzione di un nuovo asilo nido montessoriano che sostituirà l’attuale struttura di via Ariosto. La nuova struttura sarà altamente innovativa e architettonicamente predisposto per la massima mitigazione climatica, riducendo così l’energia necessaria per il funzionamento degli impianti di climatizzazione e di riscaldamento. Il nuovo asilo verrà edificato nella stessa area dell’attuale, ma con ingresso da via Guido Franco, anziché da via Ariosto, vedrà la presenza di cinque aule oltre ai servizi igienici e ai locali d’ufficio per la segreteria.

Il nuovo edificio consentirà, nei propri spazi, di inaugurare a Cadoneghe la metodologia educativa montessoriana nella fascia d’età inferiore ai tre anni. Le nuove aule saranno ottimizzate per ospitare gli “spazi Be.bi.”, ossia quelle aree funzionali alle attività educative che seguono questo metodo tra i 18 e i 36 mesi.

“Il progetto finanziato dal Pnrr – spiega il sindaco Marco Schiesaro – è il terzo per entità in provincia di Padova. Un risultato che premia la capacità di programmazione dei nostri uffici e che va a valorizzare un servizio che da sempre è un fiore all’occhiello del nostro Comune. L'obiettivo è quello di offrire sempre più servizi alle famiglie, dando loro una possibilità in più per conciliare i ritmi lavorativi con quelli della cura dei figli. Non è solo una questione di welfare: solo in questo modo possiamo sperare di invertire un trend demografico che costituisce una delle principali minacce al nostro futuro. Questo finanziamento arriva a seguito dei 320 mila euro destinati alla digitalizzazione. Sommando entrambe le voci, il nostro Comune ha ottenuto in poche settimane quasi un milione e 900 mila euro di fondi europei”.



“L’asilo nido è un servizio estremamente apprezzato nel nostro territorio – aggiunge Sara Ranzato, assessore all’Istruzione – la nuova struttura permetterà di portare i servizi educativi ai massimi livelli in una struttura all’avanguardia e di inaugurare, soprattutto, la didattica montessoriana che prevede, già a partire da questa fascia d’età, un’attività che promuove l’autonomia delle bambine e dei bambini: da anni l’ufficio istruzione si sta preparando a questo passaggio e potremo contare su docenti appositamente formati”.Il Pnrr prevede la demolizione completa della vecchia struttura. “In questo modo – assicura il vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Devis Vigolo – ci sarà un recupero integrale dei nuovi volumi. Il nuovo nido continuerà a trovarsi in un’area verde in cui, da piano regolatore, prevista l’edificazione di strutture scolastiche”.