Cadoneghe, Schiesaro firma l'ordinanza di obbligo di mascherina per eventi e mercati

Il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, ha firmato l’ordinanza con cui si ripristina l’obbligo delle mascherine all’aperto, limitatamente alle vie, piazze, parchi e aree pedonali pubbliche e di uso pubblico interessate da eventi, manifestazioni e mercati che generino assembramento e affollamento. L’ordinanza sarà in vigore da mercoledì 15 dicembre fino al 31 dicembre. Dal 20 dicembre comunque il Veneto passerà in zona gialla, che tra le regole prevede proprio l'obbligo di mascherina all'aperto.

Schiesaro

«Come annunciato nell’ultimo consiglio comunale – afferma Schiesaro – mi sono riservato di reintrodurre l’obbligo in caso di aumento di contagi. Anche se da qualche giorno non abbiamo più dati precisi relativi al nostro comune, a causa dell’attacco hacker che ha colpito l’Ulss 6 Euganea, sappiamo che Cadoneghe sta seguendo la stessa evoluzione epidemica del resto della provincia di Padova, dove, peraltro, molte amministrazioni comunali hanno già reintrodotto provvedimenti simili. L’ordinanza è pensata anche per tutelare gli eventi natalizi, finora molto partecipati. Va anche detto che i cittadini di Cadoneghe sono molto scrupolosi e già da tempo in molti hanno ricominciato a indossare la mascherina anche in assenza di obbligo. Un’attenzione, del resto, che è confermata dai recenti controlli svolti dalla polizia locale. Nella giornata di sabato sono stati verificati i green pass di 112 persone ed è stato controllato il rispetto dei protocolli anti Covid in 8 locali. Non è stata elevata nessuna sanzione».