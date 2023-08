Il sindaco Marco Schiesaro corona il suo progetto d'amore con Giulia

Si sono conosciuti nei social nel lontano 2016. Un vulcano di emozioni giunto all'epilogo più emozionante: il matrimonio. Il primo cittadino di Cadoneghe Marco Schiesaro, 37 anni, ha sposato ieri primo agosto, Giorgia Faulisi, 31 anni, a coronamento di sette anni di fidanzamento. Il matrimonio civile si è celebrato nella "casa" del sindaco in municipio. Una cerimonia emozionante a cui hanno preso parte un centinaio di invitati tra cui numerosi colleghi ed ex colleghi di Schiesaro. Tra tutti il primo cittadino di Padova Sergio Giordani. Presente anche l'ex sindaco del capoluogo euganeo, Giustina Destro.

"O sole mio"

I novelli sposi sono arrivati in municipio distanziati di circa trenta minuti. Prima è toccato al sindaco con la mamma Donatella, a stretto giro sotto le note di "O sole mio" è arrivata Giorgia, avvolta in un vestito incantevole in pizzo e un'orchidea bianca candida tra i capelli. Entrambi emozionati, anche per la presenza degli affetti più cari in platea, hanno pronunciato il fatidico "sì". Quello di ieri è stato soltanto l'antipasto delle celebrazioni. Il rito religioso si celebrerà a fine agosto sulla costiera amalfitana dove è nata e cresciuta la sposa. A fare da collante ci sarà don Mirco De Gaspari, parroco di Mejaniga di Cadeneghe. Ai novelli sposi, gli auguri anche della redazione di Padovaoggi.