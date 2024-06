51 croci metalliche per i caduti al posto delle pietre tombali al cimitero maggiore

Si è svolta, presso il Cimitero Maggiore di Padova, una significativa cerimonia in omaggio ai Caduti, nel corso della quale è stata inaugurata la recente riqualificazione delle sepolture ospitate nell’area del camposanto nota come Riquadro Militare. L’intervento di riqualificazione, reso possibile grazie all’iniziativa del Comando Forze Operative Nord dell’Esercito, in coordinamento con l’Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa e l’Amministrazione Comunale di Padova, ha riguardato cinquantuno sepolture particolarmente datate, le cui condizioni di conservazione erano tali da richiedere un’urgente opera di rinnovamento, che è stata realizzata attraverso la sostituzione delle pietre tombali con croci metalliche di colore bianco. Sono state altresì riqualificati i vialetti d’accesso alle sepolture e le adiacenti aree di pertinenza.

Dopo un momento di raccoglimento e di riflessione, ispirata dalle parole di Mons. Sergio Siddi, Vicario Generale dell’Ordinariato Militare in Italia, hanno avuto luogo la benedizione delle croci e la deposizione di una corona d’alloro. All’evento hanno partecipato le Autorità civili e militari, tra cui il Prefetto di Padova, S.E. Francesco Messina, il Sindaco della città, Sergio Giordani, il Comandante delle Forze Operative Nord, Generale di Corpo d’Armata Maurizio Riccò, nonché rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e dei cappellani militari del Veneto. L’intervento di riqualificazione si inquadra in un progetto più ampio di rinnovamento e rigenerazione dell’intero Riquadro Militare, ove riposano Soldati Caduti in varie epoche.