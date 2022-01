Associazioni in campo per i bimbi ricoverati in Pediatria: tra i promotori c'è Luca Argentero

Con una campagna di raccolta fondi attiva dal 24 al 30 gennaio, 1 Caffè onlus, piattaforma di crowdfunding, sostiene “Play Therapy”, un progetto dell’Associazione Gioco e benessere in Pediatria, che da più di vent’anni offre quotidianamente interventi educativi ed attività ludica e creativa ai bambini e ragazzi ricoverati presso la Clinica Pediatrica di Padova.

L’iniziativa

Le donazioni raccolte serviranno a finanziare le attività svolte all’interno dei quattro reparti di Pediatria dell’ospedale di Padova, per migliorare il benessere psicologico e relazionale del bambino ricoverato, accompagnandolo nel suo percorso di malattia e stimolando la guarigione tramite la terapia del gioco, coordinata dagli educatori professionali del servizio gioco e benessere e proposta grazie all’aiuto degli animatori volontari dell’associazione. «Ogni giorno siamo alla ricerca di nuove realtà da sostenere, impegnate in diverse cause sociali e geolocalizzate su tutto il territorio nazionale. Enti sociali spesso poco conosciuti, ma che sul territorio di riferimento sono davvero in grado di fare la differenza attraverso azioni concrete e mirate – dichiarano Beniamino Savio, Luca Argentero e Pietro Mazza Midana, componenti del direttivo di 1 Caffè onlus – Realtà come l’Associazione Gioco e benessere in Pediatria, che, grazie all’intuizione del dottor Carlo Moretti di avvalersi dei volontari esperti, coadiuvati da un educatore professionale, si impegnano per aiutare i più piccoli nel difficile percorso della malattia». È possibile donare 1 caffè (1 euro), 1 colazione (5 euro) o un importo a scelta direttamente dalla piattaforma di crowdfunding di 1 Caffè onlus.