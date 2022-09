Caro vita, una tazzina di caffè in centro storico arriva a 1,50 euro

Il costo del caffè al banco arriva alle stelle. Alcuni bar del centro hanno aumentato il prezzo di una tazzina di “nero” fino a 1,50 euro, mentre altri sono fermi ad 1,40. Come scrive Il Mattino di Padova, il Calandrino, il Cavour e Racca hanno già praticato l'aumento, giustificandosi con gli altrettanti aumenti dei costi di gestione. «L'aumento in alcuni bar di grande qualità non deve stupire - spiega Filippo Segato di Appe - .È il frutto del continuo aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi energetici, che sono triplicati. Ricordiamo che la macchina del caffè, per essere pronta di mattino presto, deve restare accesa anche alla notte. L'aumento è doveroso. Facciamo l'esempio di un bar che serve 300 tazzine al giorno:10 centesimi di più a tazzina portano a un introito mensile di 750 euro. Una cifra ancora insufficiente per coprire gli aumenti della bolletta elettrica».