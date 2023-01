Il Calcio Padova compie 113 anni e organizza una mostra temporanea in piazza delle Erbe

Il Calcio Padova si appresta a compiere 113 anni di storia e per l’occasione ha organizzato una tre giorni di mostra museo in centro città, meta obbligata per tutti gli appassionati e i tifosi biancoscudati di ogni età. Da venerdì 27 e per tre giorni a Padova, in piazza delle Erbe 52, il Calcio Padova insieme ai suoi tifosi, con Appartenenza Biancoscudatae Superfly Lab, celebrerà il suo anniversario di 113 anni di storia calcistica con una mostra museo temporanea, tra cimeli dagli anni ’30 in poi, maglie originali, foto d’epoca, archivio video e sound design.

La campagna di comunicazione

La campagna di comunicazione ritrae l’esultanza dell’argentino Humberto Rosa dopo il primo goal segnato da Brighenti all’Appiani (Padova-Roma 3-0 del 09/02/58) del glorioso Padova dei Panzer allenato da Nereo Rocco. L'ingresso sarà gratuito con prenotazione online obbligatoria su eventbrite (apertura prenotazioni da domani 25 gennaio): https://www.eventbrite.it/e/biglietti-1910-2023-una-storia-scudata-520563879577

Orari

Venerdì 27 Gennaio dalle 15 alle 18

Sabato 28 Gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

Domenica 29 Gennaio dalle 10 alle 13:30 e dalle 15 alle 19