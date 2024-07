Caldo nel Padovano e in Veneto, dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico

A causa del gran caldo che sta interessando il Veneto fino ad oggi, giovedì 19 luglio, il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico sulle aree costiere, pianeggianti continentali, pedemontane e montane alla delle previsioni contenute nel bollettino del disagio fisico e della qualità dell’aria per il Veneto trasmesso dall’Arpav.

Allarme climatico

Nella comunicazione si precisa che le previsioni, formulate anche di tendenza, hanno lo scopo di informare tempestivamente tutti gli Enti a diverso titolo coinvolti. Per segnalazioni e informazioni in ambito sanitario è attivo il numero verde 800 535 535. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde 800 990 990.