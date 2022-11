Donati ai piccoli guerrieri dell'Oncoematologia Pediatrica i calendari dell'Avvento

L’idea è quella di portare un sorriso e un momento di dolcezza ai bambini ricoverati nella Clinica di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Padova: la Provincia di Padova e Aspiag donato ai piccoli pazienti i calendari dell’Avvento per rendere più felice l’attesa del Natale.

Calendari dell'Avvento

Alla consegna erano presenti Vincenzo Gottardo, vicepresidente delle Provincia di Padova, Tiziano Martello, dirigente medico della Direzione Generale Azienda Ospedaliera, Alessandra Biffi, direttore della Clinica Oncoematologica Pediatrica dell’Ospedale di Padova, Giovanni Taliana, direttore Relazioni Esterne di Aspiag Service-Despar, sponsor dell’iniziativa. «La Provincia di Padova - ha spiegato Vincenzo Gottardo - è da sempre vicina, anche con piccoli gesti, per sostenere progetti in ambito medico, assistenziale e di ricerca. La donazione di oggi vuole essere una testimonianza di solidarietà e generosità, ma vuole portare soprattutto un po’ di serenità ai bambini che trascorreranno il Natale in reparto. È ormai una nostra tradizione, prima delle festività natalizie, portare un pensiero ai bambini ricoverati. Il tempo è un aspetto importante per loro che vivono in questo reparto: è come un contenitore da riempire e noi vogliamo contribuire a scandire questo tempo d’attesa con i doni del calendario dell’Avvento, con la speranza che possano trovare un giorno sempre più bello, con la consapevolezza che sono giorni di cure, ma con la prospettiva, che grazie ai progressi della scienza, arrivi presto il fine cura e la guarigione. Ringrazio anche Aspiag per questa opportunità che è la testimonianza di quanto sia radicato l’impegno sociale e la partecipazione attiva nella nostra regione. L’augurio è che i bambini e ragazzi ricoverati possano aprire l’ultima casellina del calendario nel calore delle loro case, circondati dall’affetto delle loro famiglie». Aggiunge Alessandra Biffi: «È un dono speciale che porta realmente il Natale e l’inizio delle Festività nel nostro reparto. Il calendario dell’Avvento della Provincia di Padova è ormai un appuntamento che ci sta accompagnando da diversi anni. Nell’ambito della ricerca, sono anni molto positivi, vediamo aumentare le prospettive di cura dei nostri bambini. Nuovi farmaci arrivano a disposizione e sono momenti in cui realmente vediamo l’impatto della ricerca e della sperimentazione sul miglioramento dell’aspettativa di vita dei nostri pazienti per aumentare al massimo la percentuale di guarigione. Le terapie avanzate e le terapie cellulari sono quelle alle quali tutti guardiamo con maggior interesse e attenzione, sono di particolare interesse, speranza e investimento per la ricerca». Conclude Giovanni Taliana, direttore delle relazioni esterne di Aspiag Service Despar: «La donazione dei calendari dell’Avvento ai bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Padova rappresenta per noi un’occasione speciale per vivere lo spirito del Natale all’insegna della solidarietà, con l’augurio di regalare un sorriso e contribuire a portare la magia di questo periodo dell’anno anche fra i piccoli pazienti del reparto. Essere vicini alle persone e ai territori in cui siamo presenti è un valore fondamentale della nostra azienda e del marchio Despar, un impegno che portiamo avanti quotidianamente con iniziative come questa e che scegliamo di rendere concreto ogni giorno nelle nostre attività sociali».