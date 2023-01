Raccolta dei rifiuti porta a porta a Padova, i nuovi calendari

È cominciata la distribuzione domiciliare dei nuovi calendari 2023 della raccolta rifiuti porta a porta agli oltre 140mila padovani interessati da questa modalità di servizio.

Raccolta differenziata

Entro fine mese, i cittadini di ogni quartiere padovano dove è attivo il servizio troveranno nelle cassette postali delle loro abitazioni la nuova versione del calendario, in formato più grande rispetto al precedente e con una grafica rinnovata e più accattivante, con informazioni più mirate all’economia circolare. Le migliorie al calendario 2023 sono frutto anche delle segnalazioni dei cittadini, il cui impegno nei confronti di una città migliore è misurabile nei risultati: Padova raggiunge oggi il 61% di raccolta differenziata. Un impegno che nei prossimi anni tutta la città sarà chiamata a portare avanti congiuntamente per raggiungere due importanti traguardi entro il 2030: l’impatto climatico zero, per il quale Padova è stata recentemente nominata dalla Commissione Europea insieme ad altre 99 città europee e l’obiettivo regionale di raccolta differenziata all’84%. Due sfide importanti, per le quali la raccolta differenziata e il recupero di materia sono gli step più concreti da mettere in campo attraverso l’impegno quotidiano di cittadini e istituzioni per una comunità più sostenibile, dove il cambiamento delle abitudini e la consapevolezza possono contribuire a contrastare il cambiamento climatico e favorire la transizione verso un modello di utilizzo delle risorse del pianeta più rispettoso e responsabile.

Calendario

Sempre nel formato 13 mesi (da gennaio 2023 a gennaio 2024), i calendari non contengono solo le informazioni sui giorni di passaggio per ogni tipologia di raccolta. Riportano, infatti, anche notizie utili sui diversi servizi ambientali attivi nel Comune, come ad esempio i Centri di Raccolta, i Sabati Ecologici, il ritiro domiciliare degli ingombranti e le modalità per conferire i rifiuti particolari e pericolosi. Inoltre, i nuovi calendari contengono delle tips per stimolare comportamenti virtuosi, attraverso consigli su come recuperare gli oggetti prima di scartarli. All’interno, sono presenti approfondimenti su come conferire bene ogni tipologia di rifiuto e come esporre i bidoni e una sezione è dedicata all’economia circolare e alla valorizzazione dell’impegno dei cittadini fornendo i numeri chiave dei materiali differenziati e recuperati, dati sempre disponibili nel report “Sulle Tracce dei Rifiuti” che permette di scoprire dove va a finire la raccolta differenziata, con gli ultimi dati di quanto è stato recuperato nei territori serviti da AcegasApsAmga.

Dove trovarlo

I calendari di ogni quartiere padovano servito da porta a porta, in consegna entro gennaio, sono già disponibili anche online attraverso le seguenti piattaforme:

Sito web AcegasApsAmga (scaricabile in formato .pdf).

App Il Rifiutologo (consultabile da smartphone tablet)

Skill di Alexa (piattaforma software del personal assistant Amazon Echo).

Recandosi sul sito internet www.acegasapsamga.it, nella sezione Ambiente-Padova, è possibile consultare i calendari e ottenere informazioni real-time sui servizi ambientali dell’Azienda. Grazie alla App Il Rifiutologo, oltre a inviare segnalazioni e avere indicazioni sul corretto conferimento per ogni rifiuto, è possibile anche conoscere quali contenitori esporre nei diversi giorni, impostando anche apposite alert di notifica per non dimenticarsi mai di provvedere. Le funzioni de Il Rifiutologo sono disponibili anche come skill di Alexa, l’assistente virtuale di Amazon. Si ricorda che per qualsiasi dubbio e/o segnalazione, è comunque possibile rivolgersi al Servizio Clienti Ambiente al numero verde 800.955.988 attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.