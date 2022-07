Selvazzano, nuovo assetto viario tra le vie Pelosa, Tre Ponti, Galileo Galilei e Brentella

Si è tenutooggi 14 luglio un tavolo con la Provincia di Padova, il Comune di Selvazzano Dentro e il Consorzio di Bonifica Brenta per la realizzazione del nuovo assetto viario tra via Pelosa, Tre Ponti, Galileo Galilei e Brentella a Selvazzano. Alla luce del progetto elaborato dagli uffici dell’Amministrazione provinciale e dell’esigenza, da parte del Consorzio di Bonifica Brenta, si è concordato di redigere quanto prima una perizia sullo “stato di salute” delle infrastrutture su cui poggerà la nuova viabilità. Questo al fine di verificare la funzionalità delle condizioni strutturali della botte a sifone e delle condutture sotterranee, importante collegamento tra gli scoli Mestrina e Storta, che svolgono un’azione fondamentale per la sicurezza idraulica della frazione di Caselle.

«Abbiamo trovato un percorso condiviso con gli Enti preposti – ha detto Vincenzo Gottardo, vicepresidente vicario della Provincia di Padova – e interverremo il prima possibile per fare le verifiche del caso. Una volta controllato lo stato della botte a sifone potremo proseguire con la progettazione e intervenire sulla viabilità. Grazie alla collaborazione di tutti e alle verifiche concordate riusciremo a breve a verificare la fattibilità e concludere l’intervento previsto». Già nei prossimi giorni il Consorzio provvederà a preparare la zona in oggetto con pulizia e predisposizione tecnica necessaria ai professionisti incaricati dalla Provincia di Padova per effettuare la perizia. Qualora la perizia desse esito favorevole al mantenimento della struttura, sarà possibile concludere la progettazione esecutiva dell’opera per dare avvio ai lavori.

Il Comune di Selvazzano si è reso disponibile a collaborare fattivamente per creare tutte le condizioni di sicurezza e controllo durante le varie operazioni di ispezione e cantieramento sulla strada Pelosa. «L’obiettivo – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi - è quello di far partire quanto prima questa importantissima opera. Per la nostra Città l’assetto viario in questione è atteso da anni perché mette in sicurezza un tratto stradale molto frequentato dai cittadini di Selvazzano Dentro ma anche dai mezzi pesanti che raggiungono la zona industriale. E’ inoltre un’occasione fondamentale per conoscere lo “stato di salute” e manutentare le infrastrutture sotterranee che in questa zona garantiscono la sicurezza idraulica in particolare alla frazione di Caselle. Ringrazio i Presidenti della Provincia di Padova e del Consorzio di Bonifica Brenta, assieme a tutti i collaboratori, per la disponibilità e l’impegno a trovare fattive soluzioni per realizzare la viabilità in oggetto e non perdere il contributo ricevuto».