No Vax, cambia il percorso del corteo di sabato. Dalle piazze si sposta alla stazione e in piazza Mazzini

Cambia il percorso dell'ennesimo (è il nono consecutivo) dei cortei No Vax. Dopo le proteste dei commercianti, che in settimana hanno incontrato il prefetto Grassi e il Questore Fusielli, il tragitto autorizzato per i manifestanti è quello che va dalla stazione a piazza Mazzini, dove poi ci sarà il momento conclusivo con il dibattito e il confronto. «Ci troveremo alla stazione proprio per agevolare questo processo di unione di tutto il Veneto iniziato a Venezia , la stazione agevola molto i rapporti con le persone che vengono da fuori» scrivono gli organizzatori sulle chat e sui manifesti d'invito che circolano tra i loro contatti. Una scelta che comunque fa discutere, perché se è vero che è stato liberato il comparto Piazze e il centro storico, è altrettanto vero che sabato pomeriggio verrà interrotto e intralciato il traffico attorno alla stazione e viale Codalunga da parte dei manifestanti ossessionati dal Green Pass. L'appuntamento è alle 17:30 alla stazione.