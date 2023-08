Piazzale Boschetti, niente più pensionato di lusso nelle palazzine Liberty e i costi salgono per i privati

Sbloccato il cantiere di piazzale Boschetti. I privati dovranno investire altri 630 mila euro dopo la perizia che ha rivisto i conti in base alle modifiche sul progetto iniziale. Non sorgerà più un pensionato di lusso, ma residente e uffici, con 94 posti auti anzichè 51 e senza "cancellare" la terza corsia in via Trieste. I privati però non estingueranno il debito con il Comune pagando un bonifico, ma in opere pubbliche. I proprietari hanno già dato la loro disponibilità per occuparsi del montaggio e instalazione della vela, ma anche della riqualificazione dell'argine che dal Portello arriva alla passerella di via Venezia e parco Europa. Dovranno anche realizzare un marciapiedi in via del Commissario, dove ci sono scuole e asili, un parcheggio da 30 posti auto in via Galante a San Lazzaro, la ciclabile in via Maroncelli e ridisegnare completamente via Cardan a Mortise. Per farlo avranno un anno di tempo dalla consegna ufficiale del permesso a costruire, che dovrebbe arrivare tra poche settimane.

L'amministrazione

«Ridefinendo l'accordo economico si sbloccano anche i lavori e l'operazione di recupero delle palazzine Liberty - spiega l'assessore all'edilizia privata, Antonio Bressa - .Nelle palazzine saranno ospitate residenze e uffici e non più una casa di riposo come preventivato inizialmente e al centro ci sarà appunto la vela. E' un'operazione molto importante perché riguarda un'area delicata del centro storico, vicina alla stazione, che stiamo completamente riqualificando grazie ai vari accordi con i privati». «Questo nuovo accordo prevede molti vantaggi pubblici - aggiunge il vicesindaco, Andrea Micalizzi - .Si tratta di opere che puntano a migliorare il decoro e la sicurezza stradale della città». Il progetto è legato all'ampliamento del parco Iris. L'area che l'amministrazione ha ottenuto in cambio delle palazzine sarà sfruttata infatti per ampliare il verde, facendolo passare da poco più di 6 ettari a 16.