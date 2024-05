Il ministro Pichetto Fratin a Monselice: «Per constrastare il cambiamento climatico serve patto tra Comuni e Stato»

Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, è stato oggi 16 maggio in visita a Monselice a sostegno della candidatura a sindaco di Luca Callegaro. Con lui anche Flavio Tosi, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, Piergiorgio Cortelazzo deputato e presidente di Acquevenete e Roberta Toffanin vice coordinatrice Regionale di Forza Italia.

Le parole del ministro

«I fenomeni di allagamento a cui stiamo assistendo sono le conseguenze del cambiamento climatico - ha detto il ministro Fratin - .Quando le precipitazioni si concentrano in questo modo è molto difficile riuscire a gestirle. Ovviamente ci sono cose che si possono fare, è necessario realizzare opere per favorire gli invasi e per gestire queste situazioni. Purtroppo non possiamo nasconderci che in Italia è molto difficile riuscire a fare delle opere perché ogni volta che c'è da fare un intervento nascono dei comitati che cercano di bloccare tutto. Al Ministero ci sono interventi già finanziati anche da 15 anni che però non riescono a partire per problemi sul territorio. Per questo è necessario che ci sia una azione coordinata tra Governo centrale e Comuni per condividere un percorso serio che poi non venga fermato da proteste locali».

La bassa padovana

«Per la situazione della bassa padovana? Le emergenze si trattano come emergenze e quindi il Governo tiene monitorata la situazione di queste ore. Per interventi strutturali invece il Governo è pronto ad ascoltare le proposte e la lista di priorità della Regione». Luca Callegaro candidato sindaco di Monselice: «Di fronte a fenomeni di questa portata, con precipitazioni record che si concentrano in pochissimo tempo, si può fare poco. Più in generale si possono mettere in atto una serie di accorgimenti dalla pulizia delle caditoie fino allo scolo ed alla pulizia dei fossi sia pubblici che privati».