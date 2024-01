Cambiamenti climatici, il Consorzio di bonifica Bacchiglione presenta le sue linee d'azione

I cambiamenti climatici hanno un notevole impatto sull’agricoltura e sull’ambiente, anche nei territori del Consorzio di bonifica Bacchiglione. L’obiettivo 2024 è ricercare soluzioni innovative per la gestione delle acque alla luce delle nuove situazioni ambientali. Organizzazioni agricole, amministrazioni comunali e Università stanno chiedendo al Consorzio Bacchiglione la collaborazione e un impegno concreto per realizzare interventi per mitigare l’emergenza climatica in atto. Le linee d’azione stilate per il 2024 consistono in 27 interventi suddivisi in fase di realizzazione, finanziati, in fase di approvazione o appalto e non finanziati, che valorizzano le peculiarità e tengono conto delle criticità del territorio.

Le linee d’azione

Le linee d’azione 2024 hanno come obiettivo quello di trovare soluzioni innovative e realizzare opere in grado di migliorare la gestione delle acque e mitigare gli effetti dell’emergenza climatica in atto, valorizzando le peculiarità e tenendo conto delle criticità del territorio. Il Consorzio Bacchiglione ha individuato all’interno del comprensorio 27 interventi suddivisi in: 7 interventi in fase di realizzazione; 8 interventi in fase di approvazione o appalto e 12 interventi non ancora finanziati. Queste opere, distribuite su tutto il territorio consortile, interessano la zona dei colli, le zone limitrofe alla laguna di Venezia e anche la città di Padova con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza idraulica in un territorio così diversificato. Non solo, i progetti sono volti anche a migliorare la gestione delle acque per quanto riguarda l’approvvigionamento irriguo, con progetti volti al miglioramento della distribuzione irrigua al fine di evitare sprechi della risorsa. L’Ente, inoltre, continua a collaborare con altri soggetti presenti nel territorio come le Amministrazioni comunali, le Associazioni agricole e anche l’Università di Padova, per rispondere alle nuove esigenze del territorio e ai nuovi equilibri dettati dai cambiamenti climatici. Per eseguire tutti e 27 gli interventi individuati la stima della spesa complessiva è di circa 137 milioni e 800mila euro. Il Consorzio sta lavorando per trovare i fondi necessari per realizzare alcuni di questi progetti al fine di ottimizzare la gestione del territorio.

Interventi strutturali

Sono 12 le idee progettuali e i progetti in attesa di finanziamento che il Consorzio di bonifica Bacchiglione intende realizzare per far fronte alle nuove esigenze e criticità del territorio a causa dei cambiamenti climatici. La realizzazione di invasi multi-obiettivo, la riqualificazione idraulico – ambientale degli scoli, l’adeguamento e la costruzione di nuovi canali, interventi per l’ottimizzazione della gestione delle acque, interventi di trasformazione irrigua sono solo alcuni delle nuove opere progettate dal Consorzio Bacchiglione. Per la realizzazione di queste opere è stata stimata una spesa complessiva di circa 137.800.000,00 di euro che comprende sia le operazioni di progettazione, sia l’esecuzione delle opere stesse.

Consorzio di bonifica Bacchiglione

Afferma Paolo Ferraresso, presidente del Consorzio di bonifica Bacchiglione: «Tanti sono i progetti illustrati questa mattina, e siamo consapevoli che non potremmo realizzarli tutti nel 2024, ma siamo fiduciosi che una buona parte di questi interventi otterrà i finanziamenti necessari all’apertura dei cantieri. Il clima sta cambiando e ormai è innegabile, ma come Consorzio non vogliamo trovarci impreparati e vogliamo guardare al futuro con lungimiranza intervenendo in maniera tempestiva ed efficacie. Sono molto soddisfatto della collaborazione che è nata con gli altri soggetti che operano nel territorio e che possono dare una visione differente e un contributo alle diverse problematiche che il nostro comprensorio deve affrontare».

Paolo Ferraresso

Prosegue Ferraresso: «Tra i vari interventi che stiamo realizzando c’è la costruzione del primo stralcio del collettore Carpanedo-Sabbioni nei comuni di Albignasego e Maserà di Padova. Questo progetto risale agli inizi degli anni 2000, ma non ha mai visto la luce a causa della mancanza di fondi necessari per la sua costruzione. Oggi il Consorzio Bacchiglione ha terminato il primo stralcio e ha già pronto il progetto per proseguire con i lavori del secondo stralcio. Quest’opera è fondamentale per questa zona soggetta a frequenti allagamenti, a tal punto che la costruzione del canale è diventata per il Consorzio una prerogativa necessaria per la messa in sicurezza di questa zona. Questo è soltanto uno degli esempi di come sia necessario intervenire tempestivamente e costruire opere in grado di migliorare la gestione del territorio. Non si possono più rimandare gli interventi necessari per far fronte ai cambiamenti climatici, bisogna intervenire, ora. Come Consorzio siamo fiduciosi che le proposte concrete e i progetti pronti in attesa di finanziamento, che hanno come unico obiettivo quello di garantire la sicurezza idraulica e migliorare la gestione della risorsa idrica, possano nel 2024 ottenere le approvazioni necessarie per dare avvio ai lavori».