Cambiano le regole per estetisti e tatuatori: scia obbligatoria e aperture domenicali

Nuovo regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing. La normativa prevede infatti che la Regione individui mediante uno schema di Regolamento comunale, la “disciplina di cornice” per i Comuni che devono predisporre i propri regolamenti. Considerato che il vigente Regolamento comunale per la disciplina di queste attività risale al 2007, il Comune di CAdoneghe ha ritenuto di fare una rivisitazione dello stesso al fine di adeguare le disposizioni comunali a quanto previsto dalla normativa vigente.

La Scia

In particolare è stato introdotto che anche le attività di tatuaggio e piercing, così come quelle di acconciatore ed estetista, siano soggette al medesimo procedimento di presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Inoltre per quanto riguarda l’art. 5 “Attività svolte presso l’abitazione”, è stato specificato che la destinazione d’uso compatibile con gli strumenti urbanistici è la destinazione “artigianale o commerciale”. Per quanto concerne poi i “requisiti minimi igienico-sanitari dei locali” (art. 15) è stato adeguato con quanto previsto dal vigente Regolamento comunale n. 49 del 29/9/2020, prevedendo che i locali debbano avere altezza non inferiori a 3 metri o comunque non inferiore a 2,70 m per gli immobili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento (2007). Infine, per quanto riguarda l’art. 20 “Orari”, è stato eliminato l’obbligo di chiusura domenicale e festivo, lasciando libertà di scelta al singolo esercente circa i giorni e gli orari di apertura al pubblico fermo restando il rispetto in materia di saluta, di quiete pubblica e di quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro.

Le parole del vicesindaco Vigolo e Schiesaro

«Ritenevamo giusto aggiornare il Regolamento – spiega il vicesindaco Devis Vigolo – per tutti quegli esercizi che, operando nel settore dell’estetica, vedono maggior affluenza da parte del pubblico nei giorni festivi e al di fuori dell’orario di lavoro normalmente attuato negli uffici, siamo sempre da parte dei lavoratori». «Adesso ognuno è libero di scegliere se e quando tenere aperto – conclude il sindaco Marco Schiesaro – fermo restando il rispetto della quiete pubblica. Un cambiamento importante che meritava di essere messo agli atti perché specialmente in un momento come questo tutti possano decidere al meglio per l’attività che hanno scelto di intraprendere»