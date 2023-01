Troppe code per votare nelle scuole, spostate le sedi per 5000 elettori padovani

Anche in occasione delle ultime elezioni comunali, è accaduto che in alcuni plessi scolastici l’affluenza alle diverse sezioni fosse molto diversa. In alcune di esse il flusso degli elettori al voto era molto fluido e scorrevole, in altre si sono formate code. Le ragioni sono molteplici: vanno da imprevisti all’interno della sezione, alla presenza di elettori “non visibili”, come nel caso delle persone che vivono in Rsa e i cui seggi convergono in seggi esterni, fino all’elevato numero di elettori iscritti in quella specifica sezione. Per questo, l’Ufficio Elettorale del Comune nelle scorse settimane ha provveduto a riequilibrare il numero degli elettori in 32 delle sezioni, sempre all'interno dello stesso plesso proprio per limitare le situazioni con code ai seggi. Lo spostamento riguarda circa 5000 elettori ai quali è stato cambiato il numero di sezione elettorale, mantenendo però la stessa scuola o edificio, per non creare disagi e disorientamento.

Le lettere

In questi giorni, i cittadini interessati al provvedimento di riequilibrio, stanno ricevendo a casa una lettera dell’Ufficio Elettorale che li informa del cambio e contiene il tagliando adesivo con il nuovo numero di sezione elettorale attribuita da applicare sulla tessera elettorale. Entro pochi giorni tutti i cittadini interessati saranno riceveranno la missiva.

Le sezioni interessate

1 e 4 - S.P. Carraresi

39 - Ist. Marchesi Succ.

44 - S.P. Randi

51 - S.S. Vivaldi

48 - S.S. Vivaldi Succ.

59 e 62 - Ist. L. da Vinci

74 - S.S. Briosco

83 - S.S. Donatello

90 - S.P. Mantegna

91 e 94 - S.S Copernico

98 - S.P. Giovanni XXIII

105 - S.P. Rodari

113 - S.P. Davila

116 e 119 - S.S. Falconetto

124 - S.P. Forcellini

129 - S.P. Ferrari

144 - S.S. Marsilio da Padova

155 - S.P. Ricci Curbastro

158 - S.P. S. Giovanni Bosco

160 - S.P. Martiri della Vittoria

174 - S.P. Gozzi

181 - S.P. Lambruschini

183 e 184 - S.P. Montegrappa

188 - S.P. Petrarca

192 e 194 - S.P. Mazzini

201 - S.P. Leopardi

Benciolini

L’assessora ai servizi demografici Francesca Benciolini sottolinea: «I servizi elettorali sono un importante anello di congiunzione di cittadini e cittadine con la partecipazione alla democrazia della nostra Repubblica: il loro buon funzionamento deve essere continuamente monitorato e garantito in vista di un possibile miglioramento. In questi anni sono diverse le azioni intraprese in questo senso: insieme allo spostamento dei seggi elettorali per liberare quante più scuole possibili dalla chiusura elettorale, questa del riequilibrio del numero degli elettori rispetto ai seggi è una misura che permetterà di accedere al voto in modo più sereno per tutti e tutte. Una piccola attenzione perché ogni elettore e ogni elettrice possa fare le sue scelte e partecipare alla vita democratica della nostra città e della nostra Repubblica».