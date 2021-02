Nuova sede a Conselve per Coldiretti: «Struttura più adeguata a ricevere il pubblico»

Trasloca l’ufficio zona di Coldiretti a Conselve: dagli inizi di marzo sarà operativo in viale dell’Industria 3, nell’ex sede del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, in tutto il secondo piano.

Il trasferimento

Da oggi, lunedì 22 febbraio, al 5 marzo l’ufficio di zona rimarrà chiuso per consentire il trasferimento. Durante il periodo di chiusura, per eventuali urgenze, è possibile contattare la sede provinciale al numero 049 8997311. Nella nuova collocazione la sede territoriale di Coldiretti a Conselve potrà contare su spaziosi locali, facilmente raggiungibili da tutti i soci. Recapiti telefonici, così come fax e indirizzi e-mail, rimarranno comunque invariati: telefono 049 5384084, fax 0495352192, mail: conselve@coldiretti.it. «La scelta di trasferire l’ufficio zona di Conselve – spiega il presidente Massimo Bressan - consentirà di fornire un servizio sempre migliore a tutti i nostri associati usufruendo di una struttura più razionale ed adeguata al ricevimento del pubblico. Gli associati avranno la possibilità di lasciare l’auto nei numerosi parcheggi posti sia di fronte alla nuova sede che nelle strade laterali. Dall’ 8 marzo dunque i nostri associati potranno trovarci nei nuovi uffici e come al solito usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dalla più grande associazione agricola, dalla consulenza fiscale a quella tecnica, dall’azione sindacale ai servizi rivolti a tutti i pensionati e ai cittadini che si rivolgono al nostro Patronato Epaca».