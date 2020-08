Per "liberare" scuole e case di riposo: cambio di sede per alcune sezioni elettorali padovane

Un cambiamento che coinvolge oltre 12.000 elettori e circa 1.100 giovani studenti: importanti novità sul fronte seggi elettorali in vista del 20 e 21 settembre.

Scuole e Rsa

A presentarle è l'assessora Francesca Benciolini: grazie a un prezioso e intenso lavoro, il settore servizi demografici del Comune di Padova (di concerto con la Prefettura e il Provveditorato agli Studi) è riuscito a spostare 11 sezioni elettorale da quattro differenti scuole accorpandole a plessi già esistenti, consentendo così a 49 classi di non interrompere le lezioni. Queste, nel dettaglio, le scuole coinvolte:

Le sezioni elettorali 18 e 19 della scuola media "G. Mameli" di via degli Agnusdei verranno spostate nella scuola media "G. Pascoli" di via Galilei;

Le sezioni elettorali 33, 34, 35 e 36 della scuola elementare "D. Manin" di via Tre Garofani verranno spostate nell'istituto statale "G. Valle" di via Cavallotti;

Le sezioni elettorali 118 e 119 della scuola elementare "S. Camillo de Lellis" di via Sanudo verranno spostate nella scuola media "Falconetto" di via Dorighello.

Ad esse si aggiungono le sezioni elettorali 165, 166 e 167 della scuola elementare "Arcobaleno" di via Ss. Fabiano e Sebastiano, che troveranno posto ain via dei Colli a Casa Leonardo, ex istituto scolastico in gestione al Quartiere 6.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli spostamenti riguarderanno anche i tre seggi presenti nelle case di riposo e in cui andavano a votare 2.200 elettori di cui 1.450 provenienti dall'esterno delle strutture. Queste, nel dettaglio, le Rsa coinvolte:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.