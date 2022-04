Camera di Commercio promuove percorsi formativi sulla violenza di genere

Promossa dal Comitato di Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Padova, è in programma un’iniziativa formativa online rivolta a circa 65-70 imprese della provincia sul tema della violenza di genere. Articolata in moduli e percorsi di tre incontri ciascuno, a cadenza settimanale, a cura di professionisti dell’argomento, avrà dei contenuti - calibrabili in base alle eventuali integrazioni o richieste da parte delle Imprese coinvolte, che spaziano dalla comprensione della violenza di genere, alle riflessioni sul sessismo nascosto nei posti di lavoro, all’analisi di un vademecum per aiutare le donne che subiscono violenza. «Gli obiettivi di questo percorso di formazione – come chiosa la presidente del Cif Elena Morello - sono quelli della sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e della costruzione di un ambiente di lavoro rispettoso delle pari opportunità ed è rivolto a tutte le imprese di Padova e provincia, interessate e/o coinvolte nell’argomento». Per la realizzazione di questo progetto la Camera di Commercio di Padova ha incaricato la società cooperativa sociale Gruppo R che è parte integrante del gruppo Polis e ha un'esperienza pluriennale nel contrasto alla violenza di genere. Per iscriversi compilare entro il 22 aprile il form a questo link: https://bit.ly/3LNiPSm o contattare la segreteria del CIF allo 049 8208103 (ifpadova@pd.camcom.it)