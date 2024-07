Camera di commercio: 1 milione in più per le imprese dopo l'assestamento di bilancio

Oltre un milione di euro in più per interventi a favore delle imprese del territorio: l’assestamento di bilancio approvato ieri pomeriggio all’unanimità dal Consiglio della Camera di Commercio di Padova porta complessivamente a 8 milioni 100mila euro le spese per gli interventi promozionali, ovvero i contributi destinati al tessuto economico del territorio, inizialmente fissate a 7 milioni nel bilancio di previsione approvato lo scorso dicembre. «Un incremento molto significativo - spiega Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova - destinato a 29 diversi progetti, per potenziare e consolidare iniziative già avviate o rendere possibile l’avvio di nuovi percorsi a sostegno della transizione green e digital, del turismo e della cultura come leve di sviluppo del nostro territorio e della competitività delle imprese».

Le risorse, incrementate rispetto al bilancio di previsione, sono state in parte recuperate grazie all'aggiornamento delle disponibilità, sulla base dell’andamento dei ricavi in corso d’anno e attingendo all’avanzo di amministrazione del 2023 pari a 249 mila euro. Gli aumenti più significativi riguardano l’ambito sviluppo e competitività delle imprese - cui sono destinati ulteriori 412mila euro per diverse iniziative fra cui l’incremento delle risorse per i progetti di internazionalizzazione, le borse di studio ITS e i percorsi di alternanza - e il turismo-cultura-marketing territoriale, con uno stanziamento di 216mila euro che si aggiunge a una precedente variazione di 423mila euro in corso d’anno, portando a oltre 2,7 milioni di euro gli interventi complessivi previsti per questo ambito strategico, cifra analoga a quella stanziata per lo sviluppo e la competitività delle imprese. Per quanto riguarda la doppia transizione digitale ed ecologica, è previsto uno stanziamento aggiuntivo per rispondere al significativo numero di domande - oltre 400 - arrivate a seguito del bando che destina contributi a fondo perduto per l’implementazione di nuovi progetti in ambito digital e green: con la variazione il plafond complessivo è stato elevato a 580mila euro. Risorse ulteriori sono state destinate ad altri progetti quali Padova Innovation Hub, rete che riunisce le associazioni di categoria con l’obiettivo di mappare l’innovazione e sostenerne la diffusione in alcune filiere strategiche, dal biomedicale alla meccanica, e Valorizzazione Padova Digitale per il finanziamento di importanti progetti legati al tema della cybersecurity, del sostegno alle startup, alla space economy in collaborazione con il Parco Scientifico Galileo. Ulteriori risorse sono destinate al servizio di mediazione a disposizione delle imprese.

L’assestamento di bilancio recepisce inoltre i maggiori introiti legati ai nuovi progetti europei attivati, con una previsione di 254mila euro di entrate nel 2024, a conferma della capacità della Camera di Commercio di attrarre finanziamenti europei e del posizionamento dell’ente nelle reti europee dell’innovazione. Quattro infatti i progetti comunitari al via quest’anno: il progetto Burnout prevent, per lo sviluppo di soluzioni innovative per la prevenzione del malessere lavorativo, SiT Sustainability in TCLF, per favorire la connessione fra sistema dell’istruzione e della formazione e settore tessile, Ecobase, dedicato alla formazione alle nuove tecnologie green nel settore agrifood, e il progetto X-Inno Radar, dedicato alle competenze “soft” o trasversali necessarie per affrontare la transizione industriale in otto Paesi dell’Europa Centrale.

Durante il Consiglio sono stati inoltre assegnati due nuovi attestati di iscrizione al Registro nazionale delle imprese storiche che riunisce le realtà ultracentenarie. Il riconoscimento è andato a Battaglia Roberto, impresa individuale di Este attiva dal 1889 nella produzione e vendita di articoli in rame e casalinghi, fondata dal nonno dell’attuale titolare e a Rizzo srl di Santa Giustina in Colle, azienda nata come falegnameria nel 1830, una tradizione tramandata di generazione in generazione.