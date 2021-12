Questo Natale "Facciamo i buoni": la nuova campagna dell'Associazione Universale di Sant'Antonio

È “Facciamo i Buoni” lo slogan che l’Associazione Universale di Sant’Antonio ha scelto per lanciare la campagna natalizia. E buoni assume diversi significati: quello più immediato, dell’essere “buoni”, caritatevoli, quello dei “buoni pasto” per la mensa cui si collega poi quello di un “pasto buono”, sano.

Facciamo i buoni

«Nucleo del progetto - chiarisce infatti don Livio Tonello, Presidente dell’Associazione - è aiutare le famiglie in difficoltà sostenendo le spese della mensa scolastica tramite apposite convenzioni con i servizi sociali». Il progetto nasce da alcune riflessioni e da alcuni dati: una famiglia spende in media 80 euro al mese per la mensa di un figlio. Un pasto alla scuola dell’infanzia costa mediamente poco meno di 4 euro, mentre alla primaria poco più di 4 euro. L’accesso alla mensa non è così scontato: solo un bambino su due, infatti, può usufruirne con profonde differenze territoriali, fra Nord e Sud Italia. Per molte famiglie questo pranzo completo rappresenta l’unica opportunità per offrire un pasto sano, completo, bilanciato al proprio figlio o figlia. A ciò si aggiungono i dati allarmanti sull’aumento dei disturbi alimentari: quasi 1 bambino su 10 è obeso e 2 su 10 sono in sovrappeso. La mensa scolastica diventa quindi socializzazione, garanzia, prevenzione e promozione: è infatti importante momento in cui i ragazzi possono relazionarsi fra di loro, in un ambiente diverso dalla classe, in modo più informale. È garanzia di un pasto adeguato, è prevenzione e promozione di abitudini alimentari sane e sostenibili. «I dati non possono lasciarci indifferenti - continua don Livio Tonello - A questo aggiungiamo poi che la crisi economica legata anche al Covid 19 ha fatto aumentare la povertà alimentare minorile. Nasce così il progetto Facciamo i Buoni: l’obiettivo è di rafforzare il servizio di refezione scolastica offrendo buoni pasto a famiglie con figli in età scolare, previlegiando i comuni che si trovano nelle vicinanze del percorso intrapreso da Sant’Antonio lungo la penisola dopo il naufragio in Sicilia». L’Associazione Universale di Sant’Antonio ha sempre avuto uno sguardo attento alle fragilità delle famiglie: ne è una prova la distribuzione del Pane dei Poveri, che continua da oltre 130 anni, senza interruzione e che negli anni si è arricchita anche di altri servizi e beni di prima necessità, per essere il più vicini possibile alle esigenze delle famiglie. «Ora - conclude il Presidente - ci sentiamo chiamati a dare una risposta concreta, fattiva, utile per contrastare la povertà alimentare minorile. Per farlo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, perché anche il più piccolo contributo può essere un sollievo per una famiglia. Un gesto piccolo o grande che sia, cambierà in meglio la vita di un bambino o di una bambina».

L’Associazione Universale di Sant’Antonio

È stata fondata nel 1886 da don Antonio Locatelli (1839-1902), sacerdote padovano, dalla mente brillante e dal cuore grande. Nel 1887 fonda l’Opera del Pane dei Poveri, che fin dall’inizio distribuisce pane alle persone fragili. Oggi lo fa in vicolo Saccardo 2 e ne dona anche alle Cucine Economiche Popolari in un quantitativo di oltre trenta chili al giorno. L’anno successivo, nel 1888, dà vita alla rivista ”Il Santo dei miracoli” che diventa voce dell’Associazione e punto di unione di tutti i devoti. È la prima rivista antoniana esistente, pubblicata in più lingue, con lo scopo di diffondere nel mondo la conoscenza della vita e del pensiero di sant’Antonio, attenta ai problemi attuali della vita cristiana.