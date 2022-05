Avis, firmato a Padova il protocollo d'azione "Io Valgo 3.0"

“Al lavoro come quando doni, fai del bene a te stesso e agli altri. Rispetta le regole, fai prevenzione, sensibilizza”: con questo slogan Avis Regionale Veneto e Admo Veneto promuovono la salvaguardia della salute dei lavoratori attraverso alcune immagini di cittadini che, vestendo i propri abiti da lavoro, ricordano l’importanza di tutelare con semplici regole la propria e altrui salute, attenzione più che mai doverosa da quando il virus ha rivoluzionato le nostre vite, dalla sfera familiare a quella professionale.

Le nuove locandine, oltre che diffuse sui social, vengono proposte alle aziende e per tutti i luoghi di lavoro, anche sanitari, e sono inserite nell’ambito del progetto “Io Valgo 3.0: il terzo settore e le imprese insieme per la salute della comunità” che per mesi ha analizzato i bisogni e le segnalazioni in fatto di prevenzione nelle aziende e nei diversi posti di lavoro, in particolare per quanto riguarda il Covid-19. Per limitare i rischi di contagio, seguire le imposizioni governative e il buon senso, infatti, i datori di lavoro si sono trovati alle prese con adempimenti formali e sostanziali che hanno avuto un notevole impatto sulla vita loro e dei lavoratori, modificando abitudini, percezioni individuali e collettive in fatto di salute. Salute che è tema caro ad Avis Veneto che da anni, accanto alla donazione di sangue e plasma, sensibilizza proprio su sani e corretti stili di vita negli ambienti di lavoro attraverso questo progetto. Partita come Io Valgo 1.0 nel 2019 con incontri all’interno delle aziende, l’iniziativa di Avis regionale si è rimodulata a causa della pandemia nel 2020 (Io Valgo 2.0) con interventi a distanza e sulle piattaforme digitali, optando nella terza edizione 2021/22 per altre formule, come questionari, tavoli di confronto e una campagna visiva.

Partner di Avis in Io Valgo 3.0 è un’altra grande associazione del dono, Admo Veneto, che promuove la donazione di midollo osseo e collaboratori sono Cisl Veneto, Confcommercio Veneto, Centro di Medicina-Villa Maria e Lions Club International (Distretto 108 Ta3), riunitisi oggi 30 aprile alla Fondazione Lions di Padova per la firma tutti insieme di un protocollo d’azione. A sottoscrizione volontaria, il protocollo offre indicazioni di azione preventiva e correttiva sul tema salute da potersi attuare a livello aziendale e/o territoriale. Un protocollo che unisce il terzo settore al mondo del lavoro. Al protocollo si arriva dopo varie tappe d’azione. La nuova edizione di Io Valgo 3.0 ha visto, infatti, un campione di donatori rispondere nei mesi scorsi a un questionario, dal quale sono emersi spunti che hanno alimentato tre tavoli di confronto provinciali e un tavolo di co-progettazione regionale con partecipanti di settori e ambiti diversi. Ne sono nate sei grafiche di buoni propositi, la brochure “Star bene a casa e al lavoro” realizzata sia in cartaceo che a video e quattro locandine di sensibilizzazione con protagonisti alcuni lavoratori. Dichiara Chiara Manfrin, coordinatrice del progetto: «La firma del protocollo d’azione a base volontaria, che ci auguriamo possa trovare più ampia adesione, va verso la direzione di una maggiore sensibilizzazione da parte di tutti verso la salute di ciascuno e della collettività, partendo dal luogo di lavoro, in cui ognuno di noi passa la maggior parte del suo tempo».