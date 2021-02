"Mi vaccino per...": al via a Padova la maxi-campagna di comunicazione per la vaccinazione anti-Covid

Ogni testimonial, in tutto sono 11, mostra il braccio vaccinato sul quale compare un piccolo cuore, mentre il claim afferma “Una scelta di cuore, una scelta per tutti” e sotto, in caratteri cubitali, “Mi vaccino per…”, con ogni testimonial che sottolinea per chi fa questa scelta

Parte già giovedì 11 febbraio online e dal 15 febbraio con le affissioni stradali la grande campagna di comunicazione che ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di vaccinarsi contro il Covid-19.

Il messaggio

Semplice e diretto il concept della campagna: ogni testimonial, in tutto sono 11, mostra il braccio vaccinato sul quale compare un piccolo cuore, mentre il claim afferma “Una scelta di cuore, una scelta per tutti” e sotto, in caratteri cubitali, “Mi vaccino per…”, con ogni testimonial che sottolinea per chi fa questa scelta. Il messaggio è chiaro: vaccinarsi è una scelta di cuore, una scelta che si fa per sé stessi certo ma anche per tutte le persone con le quali siamo quotidianamente in contatto. Se tutti facciamo così, e quando man mano arriveranno le dosi vaccinali risponderemo SI all’invito a presentarci al Punto di Vaccinazione (per Padova città il padiglione 6 della Fiera) in tempi abbastanza brevi avremo messo nell’angolo il virus e i pericoli che comporta.

Testimonial

I testimonial della campagna sono tutti padovani che si sono messi a disposizione volontariamente, non modelli professionisti, e meritano un ringraziamento per aver aderito con entusiasmo a questa iniziativa di comunicazione. Sono: Ivo Tiberio, Debora Petrina, Beatrice Veronese, Jacopo Pivetta, Elena Maria Carlet, Marina Contarello, Anna-Laura Cortinovis, Paolo Martin, Matteo Greggio, Altea Condelli. A loro si aggiunge naturalmente il sindaco Sergio Giordani I manifesti sono stati realizzati nei formati 6x3 metri, 100 x140cm, 116x352 cm e 118,5x176 cm e saranno affissi in tutta la città.

Sindaco

Il sindaco Sergio Giordani sottolinea: «I padovani hanno grandi aspettative e noi come Comune ci siamo messi a disposizione senza risparmiarci. Prima con l’allestimento del grande Polo delle Vaccinazioni in Fiera, esempio di efficienza e rapidità a livello nazionale a livello e ora con questa grande campagna di sensibilizzazione. È compito delle istituzioni informare e sensibilizzare la popolazione: se non raggiungeremo un adeguata adesione alla campagna vaccinale falliremo l’obiettivo e pagheremo un prezzo altissimo. Ecco perché vaccinarsi è una scelta individuale che però diventa una scelta per tutti. Una scelta di cuore, una scelta per tutta la comunità. Se sapremo essere uniti, non solo ci salveremo dalla pandemia e quindi tuteleremo la nostra salute ma salveremo anche l’economia, il lavoro e quindi il nostro stesso futuro collettivo. Vedo tante piccole polemiche attorno a noi. Gossip, scaramucce, chiacchiere al vento su tanti temi futili ma io ho le idee chiare anche come padovano tra i padovani e non sono interessato a questioni marginali. Oggi dobbiamo pensare alla salute e salvare la città come prima priorità. Come Sindaco, sono ogni giorno in campo per questo. Ringrazio tutto il mio staff che ha lavorato sodo per produrre questo bel progetto»