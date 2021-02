Campagna per vaccinarsi: spazi pubblicitari gratuiti in stazione

Dall’altro mercoledì la campagna di comunicazione “Una scelta di cuore. Una scelta per tutti” realizzata dal Comune di Padova per invitare i cittadini a vaccinarsi contro il Covid19, è presente anche nella Stazione di Padova Una presenza resa possibile dalla disponibilità e grazie alla collaborazione di V.G Pubblicità, concessionaria esclusiva degli spazi all’interno della Stazione stessa.

La pubblicità

V.G Pubblicità, azienda tra le più importanti a livello nazionale per la pubblicità DOOH (Digital Out Of Home) ha infatti messo a disposizione gratuitamente per 15 giorni 5 impianti da 70 pollici all’ingresso/uscita della stazione oltre a 36 schermi delle “Go Tv” posizionati in tutta l’area a disposizione dei viaggiatori. Su questi schermi si alternano le 11 immagini della campagna nella quale altrettanti testimonial, in gran parte persone comuni, mostrano il braccio sinistro scoperto pronto per ricevere il vaccino, mentre, il claim afferma “una scelta di cuore, una scelta per tutti” e sotto, in caratteri cubitali “mi vaccino per…” con ogni testimonial che sottolinea per chi o perché ha fatto questa scelta.

Spazi gratuiti

Il sindaco di Padova Sergio Giordani ha sottolineato: «Ringrazio, in questo caso bisogna dire proprio di cuore, V.G. Pubblicità per averci messo a disposizione questi spazi a titolo gratuito. E’ un segno di grande disponibilità e di grande sensibilità e responsabilità civica che apprezziamo molto. Vaccinarsi è l’unica vera azione che ci permetterà gradualmente di riprendere una vita normale. Dobbiamo fare un gesto di buon senso e responsabilità che è rivolto sia a noi stessi che a tutta la comunità in cui viviamo. E’ una responsabilità collettiva che V.G. Pubblicità ha compreso perfettamente e fatto propria».

Efficenza comunicativa

Davide Guastoni di V.G. Pubblicità commenta: «V.G. Pubblicità è sempre stata molto attenta al tema dell’integrazione dei suoi impianti con il territorio, per valorizzarlo e nel contempo rendere più mirata ed efficace la comunicazione dei suoi clienti, e siamo conosciuti sul mercato per essere l’esterna che emoziona. E’ quindi naturale che sia per noi un impegno fornire il nostro contributo in una comunicazione sociale mirata al territorio, che deve suscitare la giusta sensibilizzazione verso la vaccinazione, perché tutti quanti si possa al più presto superare il problema che oggi ci vede uniti nell’affrontarlo. La comunicazione esterna è del resto quella più vicina alla gente e forte nella memorabilità, perché si lega al nostro vissuto. Siamo quindi certi che un hub cruciale per il territorio come quello della Stazione di Padova possa fornire una comunicazione che raggiunga e sensibilizzi un vastissimo pubblico».