"Ami la tua città? Differenzia": via alla campagna di sensibilizzazione sulla raccolta dei rifiuti

“Ami la tua città? Differenzia!": questo il claim della nuova campagna di comunicazione sviluppata da AcegasApsAmga e promossa con il Comune di Padova per sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata e ricordare come i comportamenti di ciascuno influiscono sul decoro e sulla sostenibilità della città.

Rifiuti

Si tratta di una comunicazione non convenzionale che punta sulla creatività grafica e costruita per colpire l’attenzione dello spettatore. La nuova campagna che sarà affissa nei vari spazi pubblicitari della città di Padova (pensiline di autobus, cartelloni, fioriere) svela gradualmente il messaggio, proponendolo prima coperto dai rifiuti - per avvalorare come questi, se non ben gestiti, possono danneggiare l’ambiente - affiancandolo poi alla call to action. Il messaggio, infine, sarà chiaro: se si ama la propria città è importante fare e fare bene la raccolta differenziata.

Andrea Ragona

«Una campagna di comunicazione che mira a ribadire un messaggio molto importante: i piccoli gesti quotidiani di ognuno di noi contribuiscono a migliorare la città che amiamo, la nostra città, Padova. Aumentare qualità e quantità della raccolta differenziata ci permette di vivere in un ambiente migliore, più sano, e di centrare gli ambiziosi obiettivi della Commissione Europea della neutralità climatica al 2030. Per farlo serve il contributo di tutte e tutti, e un messaggio colorato, positivo e coinvolgente come quello di questa campagna non può far altro che aiutarci a sensibilizzare ulteriormente le persone» dichiara Andrea Ragona, assessore all’ambiente di Padova. Del resto, i cittadini, se differenziano correttamente i rifiuti, rappresentano il primo anello della catena del riciclo, in grado di alimentare le filiere green del recupero capaci di dare una seconda vita agli scarti, salvaguardando l’ambiente. La campagna consente di trasmettere un messaggio di grande responsabilità e senso civico, con un linguaggio semplice e una grafica accattivante, declinata su quattro soggetti, uno per ciascuna delle quattro frazioni principali (organico, plastica, carta e vetro). Il risultato è molto gradevole alla vista anche grazie all’utilizzo di colori molto accesi che incorniciano il messaggio creando una composizione che genera curiosità e attenzione. Obiettivo finale è creare consapevolezza e stimolare i cittadini nell’adottare abitudini corrette nella gestione dei rifiuti, che si deve tradurre in comportamento attivo e partecipazione corale.

AcegasApsAmga

«Tutti noi - spiega Massimo Buiatti, direttore Servizi Ambientali di AcegasApsAmga -abbiamo a cuore la nostra città e il mondo in cui viviamo. Abbiamo un obiettivo ambizioso: poter raggiungere il traguardo, senza dubbio sfidante, richiesto dalla Regione in ottica di raccolta differenziata e gestione dei rifiuti. E per farlo c’è un solo modo di agire: insieme. Comune di Padova, AcegasApsAmga e gli stessi cittadini devono collaborare, facendo ognuno la propria parte per garantire al territorio e alla comunità un futuro sostenibile. Per questo in questa campagna pubblicitaria il vero protagonista è il cittadino, che abbiamo voluto coinvolgere spiegando quanta responsabilità risieda in ogni singolo gesto». Con questa finalità è nata la campagna, puntando non solo alla quantità, ma anche alla qualità della raccolta. Messaggi pubblicitari in affissioni, campagne social, video e materiali d’informazione hanno lo scopo di coinvolgere tutti coloro che hanno ancora qualche incertezza, evidenziando anche gli errori più frequenti durante la raccolta differenziata e ricordando che, in caso di dubbi, l’apposita App Rifiutologo è sempre a disposizione e scaricabile gratuitamente sul proprio pc e cellulare.