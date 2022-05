Spettacoli, eventi, laboratori: torna la fiera Campionaria dopo due anni di stop

Torna dal 14 al 22 maggio in Fiera di Padova l’appuntamento con la più grande fiera multisettoriale del Nordest, ancora una volta a ingresso gratuito con apertura fino alla mezzanotte tutte le sere. Il fitto programma, con oltre 100 eventi gratuiti, si aprirà sabato mattina con il concerto dei Pollicini. Grande attesa anche per il Grand musical hotel in scena domenica 15 maggio.

Campionaria

È scattato il conto alla rovescia in vista dell’apertura dell’edizione 2022 di Campionaria: dopo due anni di stop, la fiera multisettoriale più grande del Nordest torna dal 14 al 22 maggio 2022 (ingresso gratuito, apertura tutte le sere fino alle 24, registrazione per saltare la coda all’ingresso su www.campionaria.it). Nelle giornate di sabato e domenica la Fiera sarà aperta dalle 10 fino alla mezzanotte, mentre dal lunedì al venerdì gli orari sono 16.30-24, oltre 100 gli appuntamenti gratuiti in programma fra spettacoli, eventi musicali, laboratori per adulti e bambini. Sabato 14 maggio alle ore 11 al PalaAscom (padiglione 8) l’apertura ufficiale alla presenza delle autorità e a seguire il concerto dei Pollicini, orchestra giovanile del conservatorio Pollini di Padova. Al padiglione 4, nell’area Tonyburger event, è invece in programma alle 19 l’esibizione del trio musicale Acustico Italiano. Grande attesa anche per il concerto del Summertime Choir, in programma a partire dalle ore 21 nel palco principale in area esterna, in collaborazione con Radio Company e Radio Wow. Le 35 voci del coro, con una solida base di gospel contemporaneo, nuovi spunti e brani inediti dal sapore christian rock, forti influenze dalla musica soul e funky, insieme a una band eccezionale si esibiscono in un concerto che farà emozionare, cantare e ballare. Sempre alle ore 21 al PalaAscom le associazioni Ottave Parallele e l’associazione Interno 7 promuovono il Concerto per l’Ucraina. Domenica 15 maggio al PalaAscom, a partire dalle ore 11, l’attesa premiazione dei Maestri del Commercio Padovano, riconoscimento di Ascom Padova ai commercianti con 25, 40 0 50 anni di attività. Dalle 11 fino alle ore 19 il palco principale nell’area esterna sarà animato dall’appuntamento Show me what you got vol. 1 con un calendario di esibizioni all’insegna dell’hip hop e del freestyle. Nel pomeriggio, alle 16.30 nell’area Croce Verde Padova al padiglione 7 Davide Terranova, cardiologo e divulgatore scientifico, porta in scena un estratto de Lo spettacolo del cuore. Alle 17.30 al PalaAscom va in scena lo spettacolo di Pole Dance della scuola Asd Acropole Padova, mentre a partire dalle ore 19 l’area Tonyburger event (pad.4) ospita il concerto di Anonima Battisti. In serata, dalle ore 21, sul palco principale ecco in scena Grand Musical Hotel in collaborazione con Radio Company e Radio Wow: un “3D one man musical” in stile “Broadway” a cura di Michele Tomatis, ambientato in un hotel parigino dove ciascun piano ha un tema musicale: swing, anni 70, anni 80, musical italiani, favole, icone pop e superstar.

I laboratori

Numerose anche le proposte di laboratori e attività gratuite in programma nel primo weekend: dai laboratori per la fascia 3-6 anni della Federazione italiana scuole materne (Fism) di Padova in calendario domenica per tutta la giornata al laboratorio del Consorzio panificatori padovani dedicato ai bambini della scuola primaria in programma domenica pomeriggio a partire dalle 16. Nella giornata di sabato 14 la fattoria didattica “Il Bosco incantato” propone due incontri dedicati alla conoscenza degli alpaca (ore 11 e ore 16.30), letture animate e un laboratorio dedicato alla pittura con elementi naturali. Nell’ambito di “Scodinzonaria” sabato 14 dalle 17 in poi sarà invece presente in Fiera il gruppo cinofilo della polizia locale. Per gli adulti ecco, durante il weekend, al padiglione 1 la proposta dei laboratori del Centro Mente Corpo, dal bagno di Gong alla meditazione al Drum Circle (gratuiti, registrazione obbligatoria) e i trattamenti gratuiti proposti dall’associazione Il Centro, sede di Padova della Scuola Internazionale di Shiatsu Italia®.