Campodoro riceve la "medaglia" di Comune attivo

Il Comune di Campodoro ha ricevuto dalla Regione Veneto l’attestato di adesione alla rete regionale “Comuni Attivi”. L’Ente comunale è stato insignito del riconoscimento avendo attivato adeguati percorsi di promozione di uno stile di vita attivo per tutti i suoi cittadini, validati dall’Azienda Ulss competente secondo quanto previsto dal programma Comunità Attive del Piano regionale della prevenzione 2020-2025.

Comune attivo

Il “Comune Attivo” investe sulla salute dei propri cittadini e sul miglioramento dell’ambiente, attuando quindi una strategia per contrastare la sedentarietà indirizzata a tutta la popolazione (bambini e ragazzi, adulti, anziani), ponendo particolare attenzione alle categorie svantaggiate. Ai Comuni che completeranno tutti i passi previsti dalla guida verrà rilasciato il logo con il bollino blu che attesta il percorso fatto, come accaduto per il Comune di Campodoro. Nell’Alta Padovana sono 4 su 28 i Comuni Attivi: «Noi abbiamo promosso delle attività sia a scuola, che al di fuori, con delle signore pensionate - spiega la vicesindaco Elena Grandis - .Abbiamo anche terminato la pista ciclabile e per questo abbiamo ottenuto l’attestato di Comune Attivo». «Abbiamo attivato dei corsi con le scuole materne e primarie per promuovere l’attività motoria - aggiunge il sindaco Gianfranco Vezzaro - Abbiamo anche sviluppato l’attività con i pensionati. Fondamentale, ribadiamo, è stata la rete di piste ciclabile che permette di svolgere l’attività in sicurezza. Siamo felicissimi di questo riconoscimento per il nostro Comune».