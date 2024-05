Comunità in lutto: addio allo storico tabaccaio del centro

E' stato per trent'anni, insieme al fratello Tullio, il tabaccaio del paese, un punto di riferimento per centinaia di clienti. All'età di 82 anni è morto Tiziano Zampieri, stimato rappresentante nella prima parte della sua vita professionale e poi commercianti fino alla pensione. Il funerale è previsto per domani 30 maggio alle 15 nella parrocchia santi Pietro e Paolo di Camposampiero. La notizia del decesso dell'82enne ha colpito nel profondo tutti quei residenti di Camposampiero e non solo che nel corso degli anni hanno avuto la fortuna di conoscere Tiziano e di apprezzarne le qualità umane e professionali.

Il cordoglio

L'ex tabaccaio, che aveva la rivendita proprio sotto la torre dell'Orologio in pieno centro a Camposampiero, lascia nel dolore la moglie Ivana, i figli Andrea, Elena e Alberto. Per l'ultimo saluto è probabile che saranno in tanti coloro che vorranno presenziare al rito funebre per portare una parola di conforto ai familiari più stretti dell'82enne. A trasmettere la massima vicinanza alla famiglia dello scomparso è stato anche il sindaco di Camposampiero Katia Maccarone che conosceva personalmente l'ex commerciante. Tiziano Zampieri, dopo aver perso il fratello, ha poi chiuso l'attività. Chi l'ha rilevata ha durato pochi anni e ora la rivendita risulta chiusa.