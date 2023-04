Agenti in moto, un valore aggiunto per la Federazione: lo dicono i numeri

Agili nel traffico, e capaci di raggiungere i luoghi più impervi, ma anche idonee a trasportare equipaggiamenti e dispositivi complessi. Per le forze dell’ordine, le moto rappresentano da sempre uno strumento privilegiato per il controllo del territorio e il contrasto all'illegalità. Quella dei motociclisti, tra le specialità della Polizia, la si può considerare quasi una “professione nella professione”. Un’attività, che alle mansioni istituzionali di tutela della sicurezza stradale, somma il fascino di una vita su due ruote: occorre possedere capacità e doti di controllo del mezzo fuori dal comune, per poter far fronte a situazioni estreme, complesse, e talvolta imprevedibili. Non un mestiere per tutti, quindi. La cosa che colpisce subito tra gli agenti della squadra motociclisti, molti appassionati di moto anche fuori dall'orario di lavoro, è il rapporto strettissimo con il mezzo assegnato. Oltre ad utilizzarlo in servizio, si occupano di mantenerlo pulito, in ordine e in perfetta efficienza.

Parla l'esperto

«Non si tratta solo di guidare la moto, ma di lavorare, con la moto – spiega il responsabile della squadra, l'istruttore della Polizia locale della Federazione, Michele Capovilla - per utilizzare le due ruote in servizio si devono possedere caratteristiche fisiche e psicologiche ben precise. Perché svolgere attività di pronto intervento in moto, gestire, in situazioni operative o di emergenza, un mezzo che con gli equipaggiamenti, armi, abbigliamento tecnico e tutto il resto, supera i 300 chili, non è affatto semplice».

Dove vengono impiegate

I compiti vanno dal pattugliamento in strada, secondo il piano di controllo del territorio, alle chiamate di emergenza della centrale operativa, ai servizi di scorta per manifestazioni o gare sportive, e ovviamente all'attività di iniziativa, nel caso in cui si riscontrino infrazioni o reati. La Polizia Locale della Federazione ha attualmente in uso 4 motocicli, due Aprila Pegaso 600, più leggere e manovrabili, utili per i controlli anche in zone impervie come gli argini ed i sentieri di campagna, e due Yamaha Tracer 900, più stradali ed utilizzate per i servizi dove occorre velocità e potenza del mezzo.

Il comandante

«Quello della nostra squadra motociclisti è un servizio molto apprezzato dalla cittadinanza e richiesto dalle amministrazioni – spiega il comandante Antonio Paolocci - Nel 2022 abbiamo messo in strada 78 pattuglie che hanno percorso oltre 10.000 chilometri. Abbiamo garantito la nostra presenza a più di venti manifestazioni e risposto a 108 richieste di intervento. Ben 389 sono stati i veicoli fermati e controllati, a seguito dei quali sono state accertate violazioni al Codice della Strada per oltre 53.000 euro, con 22 veicoli privi di assicurazione sequestrati e 8 documenti ritirati. Un'attività imponente volta alla sicurezza del nostro territorio».