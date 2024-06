Un ufficio postale dal look tutto nuovo e più funzionale alla collettività

E' arrivato anche nell’ufficio postale di Camposampiero il progetto Polis, ideato da Poste Italiane per far diventare “Casa dei servizi digitali” gli uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti. L’obiettivo del progetto Polis è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese, superare il digital divide, sostenere la crescita delle comunità periferiche rendendo facile ai cittadini l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione.

Le novità

Gli interventi di ristrutturazione completati nella sede di Camposampiero, hanno cambiato il tradizionale aspetto dell'ufficio, grazie anche alla realizzazione di due sportelli ribassati, utili per richiedere con comodità i servizi della pubblica amministrazione, oltre ai servizi ed ai prodotti di Poste Italiane. Inoltre, l’intera sala che accoglie i clienti è stata rinnovata con nuovi arredi e colori ed una corsia in rilievo per i non vedenti. Dallo scorso gennaio Davide Massaro è il responsabile dell’ufficio postale. In Poste Italiane da vent’anni, Massaro è stato portalettere, sportellista, consulente, direttore di uffici come quello dell’Arcella. Con lui lavora una squadra composta da dodici persone, tutte donne. Una squadra diventata punto di riferimento per la comunità di Camposampiero. Innanzitutto -spiega il direttore Massaro – ciò che colpisce immediatamente i nostri clienti è il restyling completo dell’ufficio che ora appare più ampio nonché più luminoso. Il cittadino viene accolto in un ambiente rinnovato, dove gli spazi sono stati rivisitati per favorire la relazione grazie agli sportelli ribassati, che consentono un rapporto diretto con i cittadini».

I servizi

«Alle Poste di Camposampiero - ha proseguito il direttore - si possono ottenere i certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili da Anpr (Anagrafe nazionale popolazione residente), la banca dati unica del Ministero dell’Interno. La richiesta può essere fatta in autonomia, utilizzando il Totem installato nella sala al pubblico. Tra i servizi per i cittadini ci sono anche i servizi Inps per i pensionati che possono richiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico». Il progetto Polis, finanziato con i fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnnr, permetterà entro il 2026 a Poste Italiane di dare un nuovo volto ai 7 mila uffici postali dei piccoli centri in Italia, dei quali più di 900 in Veneto. In provincia di Padova il progetto Polis coinvolgerà nel quadriennio 91 uffici postali, portando nuovi servizi a oltre 500 mila residenti.