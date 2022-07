Camposampiero, al via la variante al Piano degli Interventi generale

Nel corso del Consiglio Comunale di giovedì 29 luglio, il sindaco ha presentato il documnto programmatico preliminare 2022 che dà il via ad una importante Variante al Piano degli Interventi del Comune di Camposampiero. Il documento, approvato dal Consiglio, detta le finalità e gli obiettivi. E’ già corredato da una serie completa di allegati aggiornati, pronti per pubblicazione degli avvisi alla cittadinanza.

La sindaca

«Si tratta di un variante molto importante e complessa – spiega la sindaca Katia Maccarrone – che mette mano a diversi temi del Piano Regolatore. Ringrazio il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica arch. Mirko Zampieri, per il notevole lavoro svolto per predisporre il documento e gli allegati. Un percorso di riordino e pianificazione davvero notevole. Ora seguirà una fase di coinvolgimento della cittadinanza e dei tecnici di settore. Nel frattempo tutti i materiali si possono già consultare nel nuovissimo strumento digitale geo portale a cui si può accedere dal sito del Comune. A seguire saranno pubblicati gli avvisi per la massima diffusione e la raccolta delle istanze dei cittadini. Un lavoro dunque appena iniziato che si svilupperà nei prossimi mesi».

La variante

Un primo obiettivo della variante è l’adeguamento a importanti norme legislative nazionali e regionali, relative al contenimento del consumo di suolo, la rinaturalizzazione, la semplificazione delle procedure urbanistico-edilizie. Si potrà chiedere il riconoscimento di manufatti incongrui, da trasformare in Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione. «Edifici o aree cementificate che arrecano danno idraulico, paesaggistico o di altro genere, - precisa la sindaca - potranno essere abbattute, il terreno rinaturalizzato e i Crediti utilizzati per residenza all’interno dell’area consolidata del capoluogo o della frazione». La variante apre ai cittadini la possibilità di presentare proposte di accordi pubblico-privato, con trasformazione di aree che comportino un rilevante interesse pubblico. “Il nostro comune – prosegue il sindaco - si è adeguato alle nuove norme sul consumo di suolo, abbiamo ancora a disposizione una trentina di ettari, diversamente da altri comuni che sono a zero o quasi, segno che nel tempo è stato consumato meno territorio. Il suolo però è ormai un bene prezioso e limitato, per cui andrà ponderata ogni nuova proposta, come pure le richieste di reiterazione di previsioni in fase di decadenza quinquennale. Oggi la norma prevede che per chiedere una proroga della validità di previsioni urbanistiche non realizzate, sia necessario pagare un contributo finanziario. Scriveremo a tutti i cittadini interessati con la disponibilità ad incontrarli»