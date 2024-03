Ieri 22 marzo alle 15, nel cimitero di Marsango di Campo San Martino, presso la tomba di famiglia dove riposa il vice brigadiere dei carabinieri Dino Perpignano, si è svolta la cerimonia in ricordo dell’eccidio di 12 carabinieri ad opera di partigiani slavi. Erano presenti i sindaci di Campo San Martino, Curtarolo e Piazzola sul Brenta, il comandante provinciale colonnello Michele Cucuglielli, l’assessore regionale Luciano Sandonà, il cappellano militare don Corrado Tombolan e il parroco di Campo San Martino don Claudio oltre alle sezioni Anc di Campo San Martino e Piazzola sul Brenta e una rappresentanza di comandanti di stazione della Compagnia di Cittadella. Hanno presenziato anche 3 nipoti del sottufficiale di cui Vito Ometto è il detentore della MOMC di cui è stato decorato alla memoria lo zio. Il prossimo 25 Marzo a Tarvisio vi sarà la cerimonia nazionale nella data dell’80° anniversario.

Rievocazione

Era l’inverno 1943, quando fu costituito un distaccamento fisso di carabinieri a protezione della centrale idroelettrica in località Valle di Bretto di Sotto che forniva energia all’intera vallata. Il distaccamento, costituito con 16 uomini comandati da un sottufficiale ed accasermato in un fabbricato della centrale posto alla base della condotta forzata, iniziò il servizio il 28 gennaio 1944. Dopo circa due mesi, la sera del 23 marzo, il vice brigadiere Dino Perpignano, comandante del presidio, mentre si accingeva, libero dal servizio, a rientrare in caserma, cadde in un agguato di alcuni partigiani. A seguito della sua cattura i componenti del commando riuscirono ad irrompere all’interno della caserma. I carabinieri presenti, colti di sorpresa nel sonno, furono immediatamente e irrimediabilmente sopraffatti. La stessa notte, sotto strettissima vigilanza, gli undici carabinieri ed il vice brigadiere furono condotti alla chiusa di Plezzo e di lì, dopo ore di cammino, in Valle Bausizza, sino a giungere, probabilmente uno o due giorni dopo, come narrano le fonti, in località Malga Bala. Qui furono rinchiusi in una stalla, depredati dei loro averi, e il 25 marzo trucidati, dopo violenze indescrivibili, non riscontrabili neanche nelle pagine di storia più cruente. Scattato l’allarme, ormai tardivo, le ricerche dettero esito positivo solo dopo diversi giorni quando, il 31 marzo, poco distante dalla Malga, si rinvennero, parzialmente coperte dalla neve, le salme dei dodici sventurati. Raccolte e trasportate a

fondo valle, il 2 aprile furono poi trasferite a Tarvisio. Il successivo 4 aprile, al termine di solenne cerimonia funebre, i resti dei dodici carabinieri furono sepolti in località Mànolz di Tarvisio. Dal settembre 1957, grazie all’opera del “Comitato Onoranze ai Caduti nel Comune di Tarvisio”, che ha ultimato la costruzione del tempio ossario all’interno della torre medievale, riposano in esso, unitamente a 14 combattenti del XVII Settore delle Guardie alla Frontiera ed a 5 militari tarvisiani. Il 27 marzo 2009, il presidente della Repubblica ha conferito la Medaglia d’Oro al Merito Civile al vice brigadiere Dino Perpignano e ai carabinieri Pasquale Ruggero, Domenico Dal Vecchio, Lindo Bertogli, Primo Amenici, Antonio Ferro, Adelmino Zilio, Attilio Franzan, Fernando Ferretti. Rodolfo Colzi, Pietro Tognazzo, Michele Castellano, con la seguente motivazione: "Nel corso dell’ultimo conflitto mondiale, in servizio presso il posto fisso di Bretto Inferiore, unitamente ad altri commilitoni, veniva catturato da truppe irregolari di partigiani slavi, che, a tappe forzate, lo conducevano sull’altopiano di Malga Bala. Imprigionato all’interno di un casolare, subiva disumane torture che sopportava con stoica dignità di soldato, fino a quando, dopo aver patito atroci sofferenze, veniva barbaramente trucidato. Preclaro esempio di amor patrio, di senso dell’onore e del dovere, spinti fino all’estremo sacrificio”. 23 – 25 marzo 1944 – Malga Bala (SLO)”.