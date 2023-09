Nuovo canale anti-siccità: potenziata la rete irrigua in un'area di 40 ettari

Il Consorzio Bacchiglione ha realizzato un intervento per il potenziamento della rete irrigua nel comune di Cervarese Santa Croce. I lavori hanno previsto lo scavo e il risezionamento di uno scolo a cielo aperto già esistente per un tratto di circa 1,2 chilometri: l'obiettivo è quello di migliorare la fornitura irrigua a servizio di un’area di circa quaranta ettari.

Canale

L’opera inaugurata oggi, mercoledì 13 settembre, frutto della progettazione del Consorzio, prevede la fornitura d’acqua proveniente dal canale Leb e regolata a Fossona tramite il torrino piezometrico. L’intervento, oltre al risezionamento del tratto citato, è consistito nella costruzione, ex-novo, di una presa di derivazione dalla condotta di adduzione dell’acqua, in pressione, recapitante nello scolo Fossalunga. L’opera di presa sarà gestita dal Consorzio Bacchiglione che provvederà alla regolazione delle portate in funzione delle necessità irrigue provenienti dalle richieste degli agricoltori appartenenti al nuovo comizio irriguo. afferma Paolo Ferraresso, Presidente del Consorzio di bonifica Bacchiglione. Afferma Paolo Ferraresso, Presidente del Consorzio di bonifica Bacchiglione: «Sono molto soddisfatto dell’intervento realizzato sia per il territorio, sia per la collaborazione dimostrata dai soggetti interessati. Il Consorzio Bacchiglione è riuscito a far comprendere l’importanza di quest’opera e grazie alla collaborazione con Coldiretti Padova siamo riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei privati. Grazie a questo lavoro andremo a potenziare e il servizio irriguo per un’area di circa 40 ettari. Nella fase di progettazione dell’intervento siamo riusciti a delineare un tracciato al confine delle proprietà presenti in maniera tale da non danneggiare le proprietà esistenti. Credo che la forza del progetto sia stata anche questa per convincere i privati a finanziare i lavori».

Coldiretti Padova

«Abbiamo collaborato volentieri alla realizzazione di quest’opera - aggiungono Roberto Lorin, presidente di Coldiretti Padova ed Ettore Menozzi Piacentini, presidente del comprensorio di Saccolongo, che comprende anche Cervarese e dintorni - fondamentale per assicurare l’irrigazione in un’area di 40 ettari dedicata alla coltivazione. L’agricoltura deve affrontare periodi di siccità sempre più prolungati, anche nella nostra provincia, ed è pertanto indispensabile garantire l’approvvigionamento idrico sul territorio, se vogliamo preservare le aziende e le relative produzioni. Con il Consorzio di Bonifica Bacchiglione c’è la piena sintonia per rispondere al meglio a questa necessità, grazie ad una attenta gestione delle risorse disponibili e al coinvolgimento attivo delle imprese agricole, consapevoli con le necessarie infrastrutture sarà possibile irrigare questa zona fertile e vocata all’agricoltura di qualità». I lavori di sistemazione dello scolo esistente sono stati finanzianti dai proprietari dei terreni mentre il Consorzio Bacchiglione ha provveduto alla progettazione dell’intervento e alla realizzazione della presa di derivazione.