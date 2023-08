Domicili digitali, la Camera di Commercio di Padova è pronta a cancellarne 5mila

Anomalie e rinnovi non effettuati su ben 4.969 domicili digitali (PEC) di imprese in tutta la provincia di Padova: è il dato emerso dalla verifica periodica eseguita dagli uffici del Registro Imprese della Camera di Commercio di Padova sulle caselle PEC iscritte nel Registro stesso.

Pec

Un normale controllo di “pulizia” eseguito ciclicamente per verificare le caselle di posta certificata attive e riconducibili univocamente all'impresa e di conseguenza cancellare d'ufficio quelle iscritte che risultano inattive, revocate dal gestore, non riconducibili ad una sola impresa o appartenenti ad un professionista. Per questo, il 25 luglio scorso sono stati pubblicati all’Albo camerale on line i provvedimenti del Conservatore del Registro Imprese relativi all’avvio del procedimento per la cancellazione dei domicili digitali non attivi di imprese individuali (2.560 in totale) e di società (2.409 in totale, così suddivise: 613 società di persone, 1687 società di capitali, 109 altre forme, tra cui le cooperative). Le imprese presenti nell’elenco pubblicato hanno ancora tempo fino al 15 settembre prossimo per regolarizzare il proprio indirizzo PEC, ed evitarne così la cancellazione.

Registro delle Imprese

Per quelle imprese che devono solamente rinnovare l’abbonamento con il proprio gestore, non è necessaria alcuna comunicazione al Registro delle imprese, perché sarà effettuata una verifica automatica d’ufficio. Trascorso il termine per la regolarizzazione, ai sensi dell'articolo 37 sopra citato, sarà adottata una determinazione per la cancellazione d’ufficio del domicilio digitale e verrà contestualmente avviata la procedura per l’assegnazione di un domicilio digitale d’ufficio con la comminazione di sanzioni in misura rafforzata. Le comunicazioni ricevute presso il domicilio digitale assegnato d’ufficio saranno consultabili tramite il Cassetto dell’imprenditore disponibile all’indirizzo impresa.italia.it, accessibile tramite identità digitale. Tale domicilio digitale sarà utilizzabile solo per la lettura delle notifiche qui ricevute da parte della pubblica amministrazione o di soggetti terzi. Gli indirizzi oggetto di cancellazione ed ogni informazione al riguardo sono pubblicati sul sito camerale www.pd.camcom.it.