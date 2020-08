Ai ricercatori dell’Università di Padova un finanziamento per la cura mirata del cancro alla pelle

Un finanziamento di 150.000 euro per la cura mirata del cancro alla pelle: ottime notizie per i ricercatori dell'Università degli Studi di Padova.

Il progetto

“Melastop” è un Grant Europeo “Proof of Concept” della durata di 18 mesi che coinvolge ricercatori del laboratorio di Angiogenesi e Metabolismo tumorale (Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova e del Vimm) diretto dal prof. Massimo Santoro, il quale spiega: «Con il progetto Melastop intendiamo occuparci della scoperta e validazione di nuovi inibitori della via metabolica del mevalonato per il trattamento di forme aggressive di melanoma. Melastop vuole essere il “terreno di raccordo” tra la ricerca di base e quella applicata, fino al vero e proprio brevetto. Infatti ci siamo posti come obiettivi l’ottimizzazione, la validazione preclinica, il posizionamento del IP (Intellectual Property), la valutazione delle strategie commerciali, e il dialogo con potenziali collaboratori per l’uso di questi inibitori della via metabolica del mevalonato nel trattamento del cancro della pelle».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Melanoma

Il melanoma è un tumore cutaneo molto aggressivo, estremamente difficile da curare e con un alto tasso di mortalità. Pertanto, esiste una urgente necessità di sviluppo di nuovi farmaci in grado di curare e prolungare la sopravvivenza dei pazienti con melanoma. Recenti osservazioni dimostrano che gli attuali trattamenti farmacologici sebbene efficienti in prima istanza causano sul lungo termine delle recidive causate dall’ aumento delle specie reattive dell'ossigeno (Ros) che, di conseguenza, attivano sistemi di resistenza nelle cellule tumorali. In particolare questi trattamenti antitumorali attivano meccanismi antiossidanti adattativi per mantenere lo stato ossidoriduttivo cellulare al di sotto di una soglia mortale. Melastop propone che l’inibizione del sistema antiossidante potrebbe essere sfruttato per benefici terapeutici. Nel nostro laboratorio abbiamo identificato il pathway metabolico del mevalonato come sistema antiossidante nelle cellule di melanoma che se bersagliato e bloccato potrebbe aiutare all’inibizione dell’aggressività del melanoma. Conclude il prof. Santoro: «Prevediamo che questo finanziamento di 150mila euro rappresenti un’unica opportunità medica e commerciale per trattare e curare i pazienti con melanoma che hanno urgente bisogno di nuovi opzioni di trattamento».