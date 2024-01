L'ultima donazione dei dipendenti di Alì fatta all'Hospice pediatrico per comprare macchinari

L'ultima donazione di Canella è stata per l’Hospice Pediatrico di Padova. Una cifra simboloca di 815 euro che si tradurrà immediatamente in nuova strumentazione, idonea ad agevolare l’assistenza domiciliare dei piccoli pazienti seguiti dall’Hospice Pediatrico di Padova. Nello specifico saranno acquistate due pompe enterali e dieci saturimetri per l’assistenza a domicilio. A ricevere l’assegno solidale dalle mani di Matteo Canella, direttore Affari generali del Gruppo Alì, Franca Benini, direttrice dell’Hospice Pediatrico di Padova, il professor Giuseppe Zaccaria e Stefano Bellon, rispettivamente, presidente e co-fondatore dell’associazione “La miglior vita Possibile”.

L'hospice

«Siamo molto grati ad Alì per questa donazione profondamente simbolica, che, privilegiando l’aiuto all’assistenza domiciliare dei piccoli pazienti, si muove nella stessa direzione dell’Hospice Pediatrico, direzione perseguita anche dall’associazione La Miglior Vita Possibile, negli ultimi anni. Ci auguriamo che questo sia un primo segno di vicinanza all’associazione” dichiara il Zaccaria.Il numero di bambini eleggibili alle cure palliative pediatriche sta notevolmente aumentando in Veneto. Oggi abbiamo in carico più di 300 bambini ogni giorno. Il letto è rappresentato dalla casa, dalla scuola, dal luogo in cui trascorrono la loro vita. Le previsioni del numero di bambini che abbiano bisogno di noi in Veneto supera gli 850 perché la tecnologia aiuta ad allungare e a migliorare la vita ai bambini che vivono in terapia. Questo numero è destinato ad aumentare del 5-10% annuo. L’Hospice Pediatrico di Padova, pur vantando il primato in Italia ed essendo uno fra i primi Hospice Pediatrici costituiti a livello internazionale, ha bisogno di crescere per rispondere al reale bisogno dei bambini con malattie non guaribili ma curabili. Siamo lieti dell’attenzione che le aziende private pongano su questa importante istanza sociale e morale» dichiara Benini.

Canella

«Siamo felici di poter tradurre in un ausilio concreto il contributo raccolto attraverso la nostra consueta lotteria natalizia. Ci teniamo tantissimo ad esprimere la nostra vicinanza a tutti i bambini e i ragazzi seguiti dall’Hospice Pediatrico di Padova e alle loro famiglie, perché anche la nostra mission, come quella dell’Hospice e dell’associazione “La Miglior vita possibile”, è quella di migliorare la vita, prendendoci cura delle persone» dichiara Matteo Canella, Direttore Affari Generali di Alì Spa. Una consegna che suggella l’importanza di fare rete con il territorio anche attraverso piccoli gesti di solidarietà quotidiana volti a migliorare la vita.