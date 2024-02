Funerali di Canella a Santa Giustina: Alì tutti chiusi per lutto e raccolta fondi per il Cuamm

Tutti gli Alì domani, 2 febbraio, saranno chiusi dalle 14 in segno di lutto dopo la morte del fondatore e presidente, Francesco Canella. Alle 15 sono previsti i funerali a Santa Giustina. A Padova, a Mestre, a Treviso, in tutti i comuni e i paesi delle province venete dove ci sono i supermercati del marchio Alì, i dipendenti lavoreranno solo fino alle 14, in segno di rispetto, di solidarietà con la famiglia e di lutto. Già oggi sono stati esposti i cartelli in tutti i supermercati per avvisare la clientela, in modo che anche tutti i dipendenti possano partecipare ala celebrazione.

Il funerale e la beneficienza

Ai funerali seguirà la sepoltura in forma privata nella cappella di Famiglia. E' possibile recarsi in visita alla camera ardente nella casa funeraria Santinello FH in via Turazza, 23 a Padova: oggi giovedì primo febbraio dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18; domani venerdì 2 febbraio dalle 9 alle 12.30.

Per chi volesse rendergli omaggio, è stata attivata una raccolta fondi per Medici con l'Africa Cuamm.

https://www.alisupermercati.it/news/addio-francesco-canella