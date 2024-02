Giordani commosso: «Ho perso un amico»

«Innanzi tutto ho perso un amico». Il sindaco Sergio Giordani sveste per un solo attimo gli abiti da primo cittadino per esprimere un dolore sincero per la morte di Francesco Canella. «Ci conoscevamo da quarant'anni, facevamo lo stesso mestiere. E' una grande perdita», ci dice. Poi lo ripete di nuovo: «Ho perso un amico». Anche Giustina Destro è evidentemente commossa: «Ci conoscevamo da sempre, me lo ricordo sulla sua bicicletta nera, in via Altinate. Sempre stata una persona speciale, lungimirante e generoso». Anche Patrrizio Bertin, presidente di Ascom, una forte commozione: «Un uomo che ha dato tanto alla città. Sono gli uomini da cui dobbiamo imparare», ha sottolineato. «Un uomo che ha sempre mantenuto un atteggiamento umile. Mancherà».