Avvelenano 3 cani, taglia da 2 mila euro per chi fa il nome dei colpevoli

Tre cani avvelenati, di cui uno deceduto e gli altri due salvi per miracolo. E' successo a San Giorgio delle Pertiche. Secondo il racconto della proprietaria, i suoi tre cani abbaiavano nel cuore della notte, e una volta affacciatasi ha visto Kira ed Asia, due dei tre cani che stavano male e vomitavano, mentre il terzo, Snuppol, il piu piccolo era gia morto. La proprietaria avrebbe ritrovato nelle vicinanze alcuni arnesi per lo scasso e per questo ha pensato che i responsabili dell'avvelenamento potessero essere dei ladri che, vista la confusione, sarebbero fuggiti. Ma non si escludono altre piste. Sulla vicenda interviene l'associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente Aidaa che ha deciso di presentare una denuncia sulla vicenda alla procura di Padova e ha deciso di mettere a disposizione una ricompensa di 2.000 euro che sarà pagata a chi con la sua denuncia e successivamente con la sua testimonianza fornite secondo le modalità previste dalle legge aiutino a individuare e far condannare in via definitiva i responsabili di questo orrendo gesto criminale.