I padovani dovranno dire addio al loro "lago": al via a maggio il cantiere di Tecnomat

Nel corso degli anni era diventato un luogo iconico, venendo ironicamente ribattezzato "il lago di Padova". A breve, però, non ci sarà più: partirà a maggio in zona casello autostradale di Padova Est il cantiere per la costruzione del nuovo Tecnomat, megastore che vende principalmente prodotti per la manutenzione, ristrutturazione e costruzione di case.

Da Bricoman a Tecnomat

Inizialmente il nome dell'insegna doveva essere Bricoman, ma nel 2022 Adeo (il gruppo francese che ne detiene il marchio) ha deciso di mettere in atto un'operazione di rebranding passando alla denominazione Tecnomat per rinforzare il brand come punto di riferimento nei matriali tecnici e sottolineare il focus sul mondo della ferramenta professionale.

Cantiere

L'apertura del cantiere - come spiega anche "Il Gazzettino" - è prevista per fine maggio, con il megastore che dovrebbe aprire i battenti nel primo semestre 2026: il gruppo francese Adeo è pronto ad investire 30 milioni di euro. Per compensare in termini ambientali la perdita del laghetto verrà realizzato un parco alberato di 7mila metri quadrati che verrà poi ceduto al Comune.