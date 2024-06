I lavori del tram entrano a Voltabarozzo, via Piovese semichiusa fino a metà settembre

Quest’estate la linea Sir3 arriva nel quartiere di Voltabarozzo, in via Piovese. Dopo alcuni interventi sui sottoservizi necessari per completare il lavoro di riqualificazione delle rete idrica e di distribuzione del gas, dal 17 giugno partiranno i lavori per la piattaforma tranviaria. Verrà realizzata la piattaforma dal parcheggio di via Nani sino al capolinea, dando precedenza ai tratti con più interferenze e con più attività commerciali, approfittando dell’estate e della sensibile riduzione di traffico. I cantieri inoltre si svolgeranno per fasi, per ridurre al minimo i disagi in quartiere.

Le 3 fasi

Si inizia su via Piovese, nel tratto compreso tra via Nani e la rotonda di via Zeno. Qui deve esser realizzata solo una piattaforma, dal momento che l’altra direzione corre interna al quartiere, e il cantiere occuperà solo la corsia di marcia in uscita da Padova. Le automobili provenienti dalla tangenziale potranno quindi transitare su via Piovese e proseguire dritte verso il centro. Chi arriva da Padova invece dovrà svoltare a destra in via del Partigiano e verrà predisposta una deviazione lungo via Vecchia e via Balestra. Sulla base del procedere del cantiere, per tratte funzionali, alcuni tratti di via Piovese potranno essere riaperti anche in uscita da Padova e tutte le modifiche, necessarie per ridurre al massimo i disagi saranno opportunamente segnalate. Questa fase interessa un tratto di circa 450 metri e il cantiere sarà allestito per tratte funzionali di 100/150 metri alla volta. Inizia il 17 giugno e termina prima dell’inizio delle scuole. Una volta completato il tratto con un’unica piattaforma su via Piovese, si procede tra la rotonda di via Zeno e via Balestra e il capolinea. Qui dovranno essere realizzate le piattaforme in entrambe le direzioni e dal momento che la carreggiata in questo tratto è più larga, sarà sempre garantito il doppio senso di marcia. Questa fase interessa un tratto di circa 250 metri e le piattaforme verranno realizzate una alla volta garantendo sempre il doppio senso di marcia, per questo inizierà una volta terminata la prima fase. Si tratta dell’ultimo tratto di piattaforma nel quartiere di Voltabarozzo ed è quello che corre all’interno del quartiere, tra via Nani e via Zeno. Questa fase sarà successiva e partirà una volta competati i lavori su via Piovese, tutti i dettagli verranno comunicati più avanti.

Le attività commerciali

Durante i lavori tutte le attività commerciali su via Piovese saranno aperte e accessibili. Il parcheggio tra via Balestra e via Piovese sarà aperto e accessibile, così come il parcheggio di via Nani che avrà un nuovo ingresso direttamente da via Piovese. L’assessore alla mobilità Andrea Ragona commenta: «Annunciamo oggi un cantiere molto delicato, dal momento che si snoda completamente all’interno del quartiere. Lo abbiamo impostato in questo modo a seguito di un confronto con i commercianti e la Consulta, cercando di tenere conto di tutte le esigenze emerse. Il tratto tra il parcheggio di via Nani e la rotonda all’altezza di via Balestra è il più complesso perché la strada qui è più stretta e con più interferenze, oltre che con più attività commerciali, ma approfittiamo dell’estate per intervenire su richiesta proprio degli stessi commercianti. Il tratto dalla rotonda al deposito invece è più agevole e dal momento che la strada è più larga lo potremo realizzare dopo l’estate, perché possiamo garantire sempre il doppio senso di marcia. Va evidenziato che in contemporanea a questi cantieri verranno effettuati anche gli ultimi interventi sui sottoservizi necessari a riammodernare completamente la rete idrica e del gas». Il presidente della Consulta 4B Alessandro Sanco conclude: «Il quartiere attende con ansia l’arrivo della nuova linea tranviaria che renderà più facili gli sposamenti e avvicinerà Voltabarozzo a tutti i punti della città. Chiaramente il quartiere avrà anche dei disagi ma è importante che il Comune con le imprese si sia preso carico di una comunicazione puntuale ai cittadini, che si unisce alla disponibilità di confronto costante. Anche la Consulta in questo senso è a disposizione e siamo più che felici di vedere l’avanzare dei lavori a pieno ritmo».

La ditta

Il direttore tecnico delle opere civili per il Sir3, Johnny Viel. Aggiunge: «Puntiamo a finire la prima fase, la più impattante per la viabilità, prima dell’inizio della scuola. La deviazione per chi arriva dal centro di Padova sarà la stessa deviazione che c’è già stata per i lavori del gas nei mesi scorsi e il nostro cantiere procederà per tratte di circa 100, 150 metri per impattare il meno possibile. Oltre a questo cantiere per il Sir3 sono in corso il cantiere dello snodo Tommaseo/Gozzi, il cantiere di via Morgagni che a breve passerà sull’altra carreggiata, tra qualche settimana inizieremo con qualche intervento sul ponte Omizzolo, sono in corso il cantiere della passeggiata Bianchini, il cantiere dal Cornaro fino a via Forcellini, il cantiere del ponte e il deposito di Voltabarozzo»

