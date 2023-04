Sciopero dei controllori, caos in stazione: ritardi di 3 ore e cancellazioni dei viaggi

Lo sciopero nazionale del personale che lavora sui treni sta mandando in tilt anche la stazione di Padova. Oggi, 14 aprile, l’astensione dal lavoro indetta da Cgil, Cisl, Uil, Orsa, Fast ed Ugl per i controllori è prevista fino alle 17, ma il venerdì nero è iniziato da questa mattina alle 9. I sindacati protestano contro i turni ritenuti massacranti in particolare dei macchinisti, dei capitreno e degli addetti alle biglietterie. Lo sciopero quindi ha provocato molti disagi ai viaggiatori, che da questa mattina hanno gli occhi sui tabelloni, dove stanno assistendo alle cancellazioni dei treni o a ritardi di ore. Cancella a Padova anche diversi regionali per Verona e Venezia e le Frecce delle 10.46 da Genova Brignole per Venezia e delle 11.06 sempre per Venezia.