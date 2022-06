Il padovano Riccardo Capitanio eletto vicepresidente nazionale di federmoda confcommercio

Il padovano Riccardo Capitanio è vicepresidente nazionale di Federmoda Confcommercio. L’elezione è avvenuta nel corso del consiglio nazionale della Federazione che, nei giorni scorsi, aveva eletto presidente il ferrarese Giulio Felloni e che rappresenta, in Italia, circa 30mila punti vendita del settore moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori e articoli sportivi, mentre nel padovano sono poco meno di 2mila i negozi del settore.

Capitanio e Bertin

«Sono grato ai colleghi – ha dichiarato Capitanio al rientro dal consiglio nazionale – che hanno riposto fiducia nella mia persona. Adesso si tratta di “mettere a terra”, come si dice di questi tempi, una serie di questioni che sono state affrontate nella relazione del presidente Felloni col quale la collaborazione sarà sicuramente molto proficua. Credo che il governo debba avere la giusta attenzione nei nostri riguardi – ha detto ancora Capitanio – riconoscendo il ruolo assunto dalla nostra categoria. Non vi è dubbio che i negozi di moda, che sono un fattore importante del Pil nazionale, stiano affrontando questa delicata fase economica con un grande senso di responsabilità nei confronti del Paese e dei consumatori, mantenendo sostanzialmente inalterati i listini nonostante debbano affrontare, al pari di altre categorie, le conseguenze dell’inflazione, l’aumento dell’energia e dei carburanti, nonché dei costi di esercizio e dei prodotti delle nuove collezioni». «Avere un nostro peraltro giovane rappresentante ai vertici del settore moda di Confcommercio – ha commentato il presidente dell’Ascom di Padova, Patrizio Bertin – oltre che rappresentare un legittimo orgoglio per tutta l’associazione, conferma la bontà del lavoro svolto dalla nostra organizzazione sempre più presente a livello nazionale e dunque sempre più apprezzata per le proposte che sa avanzare forte di un’esperienza a livello locale che va a tutto merito dei nostri associati».