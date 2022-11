Il Capodanno cambia format: basta fuochi in Prato e cambio location, super show in Piazza Insurrezione

Lo ha annunciato l'assessore Antonio Bressa: «E' arrivato il momento di cambiare: dai fuochi in Prato si passa a un grande evento in centro storico. Abbiamo scelto Piazza Insurrezione per dare un segnale di prospettiva diversa in quello spazio nel cuore della città»

«E' arrivato il momento di cambiare format: dai fuochi in Prato si passa a un grande evento in centro storico. Abbiamo scelto Piazza Insurrezione per dare un segnale di prospettiva diversa in quello spazio nel cuore della città». Lo ha anticipato l'assessore Antonio Bressa del Comune di Padova: «Parliamo di artisti di prima fascia, sarà un evento importante e di richiamo. Poi dobbiamo pensare a tutte quelle persone che non potranno essere in località turistiche, così potranno passare uno splendido fine anno nella loro città. C'è voglia di vitalità e di festeggiare dopo gli ultimi anni in cui questo non si è potuto fare», conclude l'assessore.