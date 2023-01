Padova festeggia il capodanno cinese e l'anno del coniglio

La città patavina si prepara ad ospitare, dal 22 gennaio al 2 febbraio 2023, una serie di iniziative culturali per festeggiare il Capodanno Lunare che quest’anno cade il 22 Gennaio 2023, organizzate dall’Istituto Confucio all’Università di Padova e dalla Guangzhou University, in collaborazione con il Comune di Padova e con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Padova e del Far East Film Festival di Udine.

La festa

Una festa molto sentita dalle comunità cinesi sparse in tutto il mondo e che da parecchi anni, grazie al prezioso lavoro dell’Istituto Confucio all’Università di Padova, ha iniziato ad essere conosciuta e celebrata anche in città.

Questo 2023 si aprirà all’insegna del Coniglio, simbolo di tranquillità, ma anche di vigilanza e destrezza, e di prosperità. Queste caratteristiche lasciano presagire un anno di pace e piuttosto fortunato, senza particolari tensioni. Il 2023 vedrà sfilare nuovamente tra le vie di Padova la famosa Danza del Drago e dei Leoni, tradizionale parata al ritmo battente dei tamburi. Il pubblico potrà assistere anche alle acrobazie degli allievi della scuola di arti marziali ASD Weisong di Pordenone del Maestro Liu Yuwei. L’appuntamento è domenica 22 gennaio alle 15.00 davanti a Palazzo Moroni. Lunedì 23 gennaio alle ore 18.00 l’Istituto dà appuntamento al pubblico nella storica epreziosa cornice di Palazzo della Ragione per la "Sfilata di abiti delle corti imperiali cinesi dalla Dinastia Han ai Manciù", una sfilata di abiti imperiali finemente riprodotti e di tradizionali hanfu, l’abito tradizionale cinese che ha origini antichissime. L’evento sarà ad ingresso gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, ma prevederà la prenotazione obbligatoria tramite modulo disponibile sul sito e nei social dell’Istituto.

L'istituto Confucio

L'Istituto Confucio ???? è un'istituzione no profit creata dal governo cinese per diffondere e promuovere la lingua e la cultura cinese nel mondo, con quartiere generale a Pechino. Gli Istituti Confucio sono finalizzati a incrementare la comprensione della lingua e della cultura cinese, ad approfondire l'amicizia tra la Cina ed il resto del mondo e a promuovere la diversità di culture nel mondo. Per perseguire questo obiettivo, ogni anno insegnanti madrelingua cinesi vengono indirizzati verso i vari Istituti Confucio affiliati al Center for Language Education and Cooperation, che ha recentemente sostituito Hanban. Tutti gli Istituti, pur perseguendo obiettivi comuni, si configurano come entità indipendenti con scopi prettamente culturali. L'Istituto Confucio all'Università di Padova ????????? nasce come emanazione del Quartier Generale di Pechino Hanban attraverso la collaborazione fra l'Università degli Studi di Padova e l'Università di Guangzhou, terza città della Cina per grandezza. L'accordo finale è stato firmato il 3 aprile 2009 dal Prof. Vincenzo Milanesi, Magnifico Rettore dell'Università di Padova, e dal Prof. Yu Jianshe, Presidente dell'Università di Guangzhou nella sala da pranzo di Palazzo Bo