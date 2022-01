A dir poco movimentata: notte di super-lavoro anche a Capodanno per i volontari della Croce Verde

Anche la notte di San Silvestro è stata per P.O. Croce Verde Padova all’insegna del dono del proprio tempo e della propria competenza e professionalità al servizio di chi aveva bisogno.

Oltre 40 i volontari presenti presso la sede principale di Padova e le sedi decentrate di Albignasego, Limena e Tencarola di Selvazzano, eccezionalmente attiva fino alle 7 di Capodanno impegnati dalle 19 dell’ultimo dell’anno fino alle 7 del mattino nei servizi di trasporto e dimissione dei pazienti e nei servizi di emergenza coordinato dalla Centrale Operativa Suem 118 di Padova. Volontari che hanno deciso di festeggiare in maniera particolare e nello stesso tempo singolare l’arrivo del nuovo anno 2022: dedicarsi agli altri. Oltre 50 i servizi di trasporto e dimissione presso le abitazioni di pazienti che unitamente agli oltre 30 servizi di emergenza hanno tenuto impegnato in maniera importante e significativa la squadra notturna di volontari. Le ore scorrono frenetiche tra un servizio e l’altro, appena il tempo di mangiare in compagnia di chi è rimasto in sede in attesa di un nuovo servizio da fare. E quasi in un attimo ci si accorge di essere in prossimità della mezzanotte che segna il passaggio da un 2021 caratterizzato da un grande impegno nella lotta al Coronavirus ad un 2022 ricco di speranza che questa battaglia sia finalmente vinta. Il tempo di un rapido scambio di auguri e già qualche equipaggio è pronto a partire per una nuova missione.

Allo scoccare della mezzanotte c’è però stato il tempo per organizzare l’estrazione dei premi generosamente offerti da diverse attività commerciali padovane, grazie all’iniziativa promossa dall’associazione “Ieri Oggi Domani” di Padova, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria Appe, Ascom, Confesercenti di coinvolgere le realtà commerciali per il dono di un omaggio da regalare ai volontari impegnati al servizio del prossimo in questi giorni particolari di San Silvestro e di Capodanno: un segno concreto di vicinanza e partecipazione verso chi si prende cura dell’altro Ogni giorno ed ogni notte P.O. Croce Verde di Padova è impegnata nel servizio di soccorso e trasporto di ammalati ed infortunati senza sosta 24 ore su 24: un dono di oltre 240.000 ore di servizio che ogni anno circa 1400 volontari offrono a chi chiede il loro aiuto. Accanto ai volontari una schiera di oltre 60 dipendenti che assicurano l’organizzazione fianco a fianco dell’Ulss 6 Euganea, dell’Azienda Ospedale-Università di Padova e dell’Istituto Oncologico Veneto. Dichiara il presidente Andrea Franco: «Speriamo che il 2022 che ha da poco compiuto i primi vagiti, porti ad avverarsi la speranza di sconfiggere il coronavirus che anche nel 2021 ci ha dato filo da torcere e messo a dura prova la resistenza e la capacità organizzativa di P.O. Croce Verde impegnata anche con picchi di oltre 220 servizi di trasporto giornaliero. Grazie ed ancora grazie all’impegno ed alla passione di dipendenti e volontari che senza sosta e con ritmi a volte insostenibili hanno reso possibile dare una risposta così importante e generosa. Con l’augurio che il 2022 porti in ognuno che incontriamo occhi per vedere chi ha bisogno del nostro aiuto, mani forti e pronte per aiutare e cuore alimentare la passione di chi sa donare agli altri».